Buf Design, hizmetlerini İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde bulunan ofisinde yürütmektedir. Firmanın mimarlar, inşaat mühendisleri, yapı teknik ressamları ve alanında uzmanlaşmış tecrübeli kadrosu bulunmaktadır. Yeterli teknik kadrosu ile tüm taleplere en hızlı ve en doğru şekilde cevap vererek işveren memnuniyetini üst düzeyde tutmaktadır.

Buf Design, küçük ve detaylı işler kadar büyük ölçekli projeleri de esnek organizasyon kabiliyeti sayesinde profesyonelce ve kolaylıkla yürütüp yöneten bir yapıya sahiptir. Grubumuz bu hizmet anlayışıyla, tasarım sürecinin başından projenin son aşamasına kadar verilen hizmet kalitesindeki devamlılığı ilke edinmiştir.