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Alis Seramik
İç Mimarlar Ankara
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    Alis Dekorasyon 1974 yılında Ali Demirağ tarafından kurulmuştur. Türk Dekorasyon piyasasının önde gelen kuruluşlarındandır. 1974 yılından beri, inşaat, taahhüt projelendirme ve dekorasyon işleri konularında faaliyet göstermektedir.

    Alis Seramik bünyesinde Yer ve Duvar Seramiği, Granit, Banyo Mobilyaları, Vitrifiye, Parke, Duvar Kağıdı Duşa Kabin, Jakuzi, Aksesuar ve bunun gibi bir mekanı baştan sona giydirebilecek tüm malzemeler bulunmaktadır.

    Alis Seramik bugün bir çok önemli mekan tasarım projesine imzasını atmıştır. Alis Seramiğin ithal ve yerli olarak satışa sunduğu malzemeler, bugün Türkiye'nin en önemli devlet yapılarından, özel iş merkezlerine, lüks otellerden, yalı ve villalara kadar, bir çok yerde müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur.

    Hizmetler
    Yer ve Duvar Seramiği Granit banyo dolabı vitrifiye Parke Duvar Kağıdı Duşakabin Jakuzi Aksesuar vs.
    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Alacaatlı Yolu Üzeri Dora Park Evleri Alis Seramik Showroom Çayyolu/Ankara 2. Showroom Turan Güneş Bulvarı Graniser Seramik Showroom Çankaya/Ankara
    06030 Ankara
    Türkiye
    +90-5446526484
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