Alis Dekorasyon 1974 yılında Ali Demirağ tarafından kurulmuştur. Türk Dekorasyon piyasasının önde gelen kuruluşlarındandır. 1974 yılından beri, inşaat, taahhüt projelendirme ve dekorasyon işleri konularında faaliyet göstermektedir.

Alis Seramik bünyesinde Yer ve Duvar Seramiği, Granit, Banyo Mobilyaları, Vitrifiye, Parke, Duvar Kağıdı Duşa Kabin, Jakuzi, Aksesuar ve bunun gibi bir mekanı baştan sona giydirebilecek tüm malzemeler bulunmaktadır.

Alis Seramik bugün bir çok önemli mekan tasarım projesine imzasını atmıştır. Alis Seramiğin ithal ve yerli olarak satışa sunduğu malzemeler, bugün Türkiye'nin en önemli devlet yapılarından, özel iş merkezlerine, lüks otellerden, yalı ve villalara kadar, bir çok yerde müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur.