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Natural inşaat &amp; Mimarlık
İnşaat Şirketleri İstanbul
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    • Natural inşaat & Mimarlık
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    1980 yılından itibaren, Mimari proje ,Betonarme inşaat yapımı,Ahşap ve Kütük ev imalat ve uygulamaları,Eski eser Restorasyonu işleri ile müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

    Hizmetler
    • Bilumum Betonarme inşaat işleri
    • Ahşap ev yapımı
    • Kütük ev yapımı
    • Mimarlık tasarım ve proje hizmetleri
    • Restorasyon
    • Renovasyon
    Hizmet alanları
    • Mimari Proje hizmetleri
    • Her türlü inşaat yapım işleri
    • müteahitlik ve taahüt hizmetleri
    • İstanbul
    Adres
    yunus meydanı no : 2 Kartal-İstanbul
    375 İstanbul
    Türkiye
    +90-5337301651 www.naturalural.wordpress.com
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