Natural inşaat & Mimarlık

1980 yılından itibaren, Mimari proje ,Betonarme inşaat yapımı,Ahşap ve Kütük ev imalat ve uygulamaları,Eski eser Restorasyonu işleri ile müşterilerimize hizmet vermekteyiz.
- Hizmetler
- Bilumum Betonarme inşaat işleri
- Ahşap ev yapımı
- Kütük ev yapımı
- Mimarlık tasarım ve proje hizmetleri
- Restorasyon
- Renovasyon
- Hizmet alanları
- Mimari Proje hizmetleri
- Her türlü inşaat yapım işleri
- müteahitlik ve taahüt hizmetleri
- İstanbul
- Adres
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yunus meydanı no : 2 Kartal-İstanbul
375 İstanbul
Türkiye
+90-5337301651 www.naturalural.wordpress.com