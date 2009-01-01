현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Studio Vertebra
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Novawood, Studio Vertebra Studio Vertebra Modern Çalışma Odası
    Novawood, Studio Vertebra Studio Vertebra Modern Çalışma Odası
    Novawood, Studio Vertebra Studio Vertebra Modern Çalışma Odası
    +8
    Novawood
    Orhan Kurukahve, Studio Vertebra Studio Vertebra Modern Yemek Odası
    Orhan Kurukahve, Studio Vertebra Studio Vertebra Modern Yemek Odası
    Orhan Kurukahve, Studio Vertebra Studio Vertebra Modern Yemek Odası
    +3
    Orhan Kurukahve
    Norawood Ofisleri, Studio Vertebra Studio Vertebra Modern Evler
    Norawood Ofisleri, Studio Vertebra Studio Vertebra Modern Evler
    Norawood Ofisleri
    Kevkeb Metal Ofisleri, Studio Vertebra Studio Vertebra Modern Çalışma Odası
    Kevkeb Metal Ofisleri, Studio Vertebra Studio Vertebra Modern Çalışma Odası
    Kevkeb Metal Ofisleri, Studio Vertebra Studio Vertebra Modern Çalışma Odası
    +3
    Kevkeb Metal Ofisleri
    Kırım Yapı Market, Studio Vertebra Studio Vertebra Modern Evler
    Kırım Yapı Market, Studio Vertebra Studio Vertebra Modern Evler
    Kırım Yapı Market, Studio Vertebra Studio Vertebra Modern Evler
    +3
    Kırım Yapı Market
    Halkalı Biltek Koleji, Studio Vertebra Studio Vertebra Modern Evler
    Halkalı Biltek Koleji, Studio Vertebra Studio Vertebra Modern Evler
    Halkalı Biltek Koleji, Studio Vertebra Studio Vertebra Modern Evler
    +1
    Halkalı Biltek Koleji
    Hepsini göster: 7 proje

    HAKKINDA

    2009 yılında dört ortaklı kurulmuş Studio Vertebra; mimari, iç mimari ve restorasyon olmak üzere üç ana dalda faaliyet göstermektedir.

    MİMARİ
    Konsept aşamasından başlayan mimari proje süreci, fizibilitelere göre planlama ve uygulama evreleri ile birlikte "anahtar teslim" proje hizmeti ile tamamlanmaktadır.

    İÇ MİMARİ
    İşveren ve proje ihtiyaçlarına göre çözümlenen butik tasarım süreci; keşif, metraj ve ihale dosyası hazırlanması, anahtar teslim saha uygulaması hizmetleriyle tamamlanmaktadır.

    RESTORASYON
    Eski eser projeleri (rölöve-restitüsyon-restorasyon) uluslararası koruma yaklaşımları ışığında,  günümüz ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmaktadır.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Abdullah Ağa Cad. Arabacılar Sok. No:14 Beylerbeyi – Üsküdar
    34660 İstanbul
    Türkiye
    +90-2165503968 www.studiovertebra.com
      Add SEO element