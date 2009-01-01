HAKKINDA

2009 yılında dört ortaklı kurulmuş Studio Vertebra; mimari, iç mimari ve restorasyon olmak üzere üç ana dalda faaliyet göstermektedir.

MİMARİ

Konsept aşamasından başlayan mimari proje süreci, fizibilitelere göre planlama ve uygulama evreleri ile birlikte "anahtar teslim" proje hizmeti ile tamamlanmaktadır.

İÇ MİMARİ

İşveren ve proje ihtiyaçlarına göre çözümlenen butik tasarım süreci; keşif, metraj ve ihale dosyası hazırlanması, anahtar teslim saha uygulaması hizmetleriyle tamamlanmaktadır.

RESTORASYON

Eski eser projeleri (rölöve-restitüsyon-restorasyon) uluslararası koruma yaklaşımları ışığında, günümüz ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmaktadır.