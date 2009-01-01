HAKKINDA
2009 yılında dört ortaklı kurulmuş Studio Vertebra; mimari, iç mimari ve restorasyon olmak üzere üç ana dalda faaliyet göstermektedir.
MİMARİ
Konsept aşamasından başlayan mimari proje süreci, fizibilitelere göre planlama ve uygulama evreleri ile birlikte "anahtar teslim" proje hizmeti ile tamamlanmaktadır.
İÇ MİMARİ
İşveren ve proje ihtiyaçlarına göre çözümlenen butik tasarım süreci; keşif, metraj ve ihale dosyası hazırlanması, anahtar teslim saha uygulaması hizmetleriyle tamamlanmaktadır.
RESTORASYON
Eski eser projeleri (rölöve-restitüsyon-restorasyon) uluslararası koruma yaklaşımları ışığında, günümüz ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmaktadır.
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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Abdullah Ağa Cad. Arabacılar Sok. No:14 Beylerbeyi – Üsküdar
34660 İstanbul
Türkiye
+90-2165503968 www.studiovertebra.com