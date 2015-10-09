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VERO CONCEPT MİMARLIK
Mimarlar İzmir, Türkiye
Genel Bakış 63Projeler (63) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (13)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Avcı İnşaat Yönetim Ofisi, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Ticari alanlar
    Avcı İnşaat Yönetim Ofisi, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Ticari alanlar
    Avcı İnşaat Yönetim Ofisi, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Ticari alanlar
    +11
    Avcı İnşaat Yönetim Ofisi
    Tongzhou Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Oturma Odası
    Tongzhou Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Oturma Odası
    Tongzhou Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Oturma Odası
    +7
    Tongzhou Villa
    Manisa Panorama Müzesi - Konsept Proje, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Ticari alanlar
    Manisa Panorama Müzesi - Konsept Proje, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Ticari alanlar
    Manisa Panorama Müzesi - Konsept Proje, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Ticari alanlar
    +13
    Manisa Panorama Müzesi - Konsept Proje
    G & K Evi - Antalya, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Villa
    G & K Evi - Antalya, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Villa
    G & K Evi - Antalya, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Villa
    +27
    G & K Evi - Antalya
    B&H Evi - Urla, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Oturma Odası
    B&H Evi - Urla, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Oturma Odası
    B&H Evi - Urla, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +29
    B&H Evi - Urla
    Bornova Forum Konutları - İzmir , VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Evler
    Bornova Forum Konutları - İzmir , VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Evler
    Bornova Forum Konutları - İzmir , VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Evler
    +7
    Bornova Forum Konutları - İzmir
    Hepsini göster: 63 proje

    Vero Concept İç Mimarlık; aynı mesleki yaklaşımı paylaşan, Mimar Emre Öztürk (D.E.Ü. 2000) ve Mimar Gonca Ateş Öztürk (D.E.Ü. 1998) yönetiminde 2009 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir.

    Mimari proje, İç Mekan Tasarımı ve Uygulama alanlarında İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye ve yurt dışında çalışmaları bulunmaktadır. Çağdaş mimarlık ilkelerini tasarım prensibi olarak belirleyen Vero Concept Mimarlık, empatik yaklaşımla, yatırımcı ve kullanıcı ihtiyaçlarını, estetik ve malzeme gereklilikleri ile harmanlayarak tasarım yapar. 

    Mimar, iç mimar ve grafik tasarımcılardan oluşan güçlü ekibi ile her proje için ayrı araştırma ve tasarım grupları oluşturarak çalışır. İç mekan tasarım gruplarını yöneten kurucu ortak Gonca Ateş Öztürk aynı zamanda Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde dördüncü sınıf proje stüdyo eğitmeni olarak çalışmaktadır.

    Konut, villa, ofis, otel, hastane, okul, mağaza, cafe-restoran gibi pek çok ayrı konuda 300‘ün üzerinde projeye imza atan Vero Concept Mimarlık; tasarımı bir bütün olarak ele alıp, plandan cepheye, iç mekandan peyzaja her aşamada tasarımda bütünsel yaklaşımını ortaya koymaktadır. 

    Özellikle “Otel” ve “Hastane”  projelerinde uzmanlaşan Vero Concept Mimarlık, tek evden, konut siteleri veya okul kampüslerine farklı ölçeklerde tasarım çalışmalarına devam etmekte, titiz uygulama kadrosu ile tasarımını yaptığı mekanları hayata geçirmektedir.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • İç Mimarlık
    • Konut
    • Villa
    • Klinik
    • Ofis
    • Hastane
    • Cafe
    • Restoran
    • Kampüs
    • Mağaza
    • Showroom
    • Okul
    • Otel
    • Hepsini göster: 14 hizme
    Hizmet alanları
    • İzmir
    • Ege Bölgesi
    • Türkiye
    • Almanya
    • Katar
    • Dubai
    Adres
    Çatalkaya Mah. Mithatpaşa Cad. No: 377 D: 5 Narlıdere
    35320 İzmir, Türkiye
    Türkiye
    +90-2323615171 www.vero-concept.com

    Değerlendirmeler

    basermesutyildirim basermesutyildirim
    mimari projelerde modern ve uygulanabilir tasarımları ile fark yaratan bir ofis
    yaklaşık 3 yıl önce
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    tascimurat1981
    Villa iç mekan tasarımında harika sonuçlar...
    yaklaşık 3 yıl önce
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    erdogan kirsiz
    🙏 🙏
    5 ay önce
    Tüm 13 değerlendirmelerini göster
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