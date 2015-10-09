VERO CONCEPT MİMARLIK

Vero Concept İç Mimarlık; aynı mesleki yaklaşımı paylaşan, Mimar Emre Öztürk (D.E.Ü. 2000) ve Mimar Gonca Ateş Öztürk (D.E.Ü. 1998) yönetiminde 2009 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mimari proje, İç Mekan Tasarımı ve Uygulama alanlarında İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye ve yurt dışında çalışmaları bulunmaktadır. Çağdaş mimarlık ilkelerini tasarım prensibi olarak belirleyen Vero Concept Mimarlık, empatik yaklaşımla, yatırımcı ve kullanıcı ihtiyaçlarını, estetik ve malzeme gereklilikleri ile harmanlayarak tasarım yapar.

Mimar, iç mimar ve grafik tasarımcılardan oluşan güçlü ekibi ile her proje için ayrı araştırma ve tasarım grupları oluşturarak çalışır. İç mekan tasarım gruplarını yöneten kurucu ortak Gonca Ateş Öztürk aynı zamanda Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde dördüncü sınıf proje stüdyo eğitmeni olarak çalışmaktadır.

Konut, villa, ofis, otel, hastane, okul, mağaza, cafe-restoran gibi pek çok ayrı konuda 300‘ün üzerinde projeye imza atan Vero Concept Mimarlık; tasarımı bir bütün olarak ele alıp, plandan cepheye, iç mekandan peyzaja her aşamada tasarımda bütünsel yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Özellikle “Otel” ve “Hastane” projelerinde uzmanlaşan Vero Concept Mimarlık, tek evden, konut siteleri veya okul kampüslerine farklı ölçeklerde tasarım çalışmalarına devam etmekte, titiz uygulama kadrosu ile tasarımını yaptığı mekanları hayata geçirmektedir.