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Vero Surface
İç Mimarlar Balıkesir
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Projeler

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    • Beatrice, Vero Surface Vero Surface Modern Duvar & Zemin
    Beatrice, Vero Surface Vero Surface Modern Duvar & Zemin
    Beatrice, Vero Surface Vero Surface Modern Duvar & Zemin
    Beatrice

    Vero Surface; butik el işçiliği ile üretilen, üç boyutlu özel tasarım bir duvar kaplama malzemesidir.

    Vero  Surface, çağdaş tasarım anlayışının duvarlara yansıması olarak geliştirdiğimiz, esnek tasarımı ile göz dolduran, doğadan esinlenen çizgileri ile çeşitli desen ve formları üçüncü boyutta hayata geçiren, çeşitli yüzey kaplama seçenekleri ve renkler ile sınırsız çözümler sunan yenilikçi bir kaplama malzemesidir.

    Aynı zamanda Vero  Surface hafif, yanmaz, kırılmaz, antibakteriyel, kolay temizlenebilir olma gibi özelliklerinin yanı sıra kolay uygulanabilir olması ile de vazgeçilmez bir üründür.

    Konusunda uzman, yetenekli tasarımcılarımız tarafından her biri özel bir hikaye ile tasarlanan ürün ailemize gün geçtikçe yenileri katılmaktadır.

    Aynı zamanda Vero Surface, siz tasarımcılara kendi mekanlarına özgü tasarımlar talep etme imkanı da sunuyor. Bunun için bize istediğiniz tasarımı tarif edin, biz tasarlayıp sizin için özel olarak üretelim. Bu sayede eşsiz mekanlara sahip olabilirsiniz.

    Dünyanın her tarafındaki tasarımcıların, çağdaş mekan tasarımlarında kullanmak üzere ihtiyaç duyduğu bu özel malzeme mekanlarınıza kimlik katacaktır.

    Vero Surface ile duvarlarınıza özgün bir dokunuş getirin.

    Hizmetler
    Duvar Kaplama
    Hizmet alanları
    3d duvar kaplaması ve duvar kaplamaları
    Adres
    Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde No:20
    10100 Balıkesir
    Türkiye
    +90-2662811020 www.verosurface.com
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