Vero Surface; butik el işçiliği ile üretilen, üç boyutlu özel tasarım bir duvar kaplama malzemesidir.

Vero Surface, çağdaş tasarım anlayışının duvarlara yansıması olarak geliştirdiğimiz, esnek tasarımı ile göz dolduran, doğadan esinlenen çizgileri ile çeşitli desen ve formları üçüncü boyutta hayata geçiren, çeşitli yüzey kaplama seçenekleri ve renkler ile sınırsız çözümler sunan yenilikçi bir kaplama malzemesidir.

Aynı zamanda Vero Surface hafif, yanmaz, kırılmaz, antibakteriyel, kolay temizlenebilir olma gibi özelliklerinin yanı sıra kolay uygulanabilir olması ile de vazgeçilmez bir üründür.

Konusunda uzman, yetenekli tasarımcılarımız tarafından her biri özel bir hikaye ile tasarlanan ürün ailemize gün geçtikçe yenileri katılmaktadır.

Aynı zamanda Vero Surface, siz tasarımcılara kendi mekanlarına özgü tasarımlar talep etme imkanı da sunuyor. Bunun için bize istediğiniz tasarımı tarif edin, biz tasarlayıp sizin için özel olarak üretelim. Bu sayede eşsiz mekanlara sahip olabilirsiniz.

Dünyanın her tarafındaki tasarımcıların, çağdaş mekan tasarımlarında kullanmak üzere ihtiyaç duyduğu bu özel malzeme mekanlarınıza kimlik katacaktır.

Vero Surface ile duvarlarınıza özgün bir dokunuş getirin.