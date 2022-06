Hasan Dağ Ahşap Oyma el Sanatları

Ahşap Oyma sanatı eski dönemlerden günümüze kadar gelen her zaman beğenilen özellikle özel tasarım sevenlerin her zaman ilgi odağı olmuştur. Hasan Dağ Ahşap Oyma ve El Sanatlarının başlangıcı uzun yıllar öncesine dayanıyor. 1993 senesinde bu işe başlayan Hasan usta yıllarca bu işte kendini geliştirerek şuanda bulunduğu konuma gelmiş ve sonunda bu güzel el emeğini insanlarla buluşturmaya karar vermiştir. Şuanda sizlere en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçlayan ve bu doğrultuda büyüyerek daha farklı daha değişik tasarımlarla ülkemizde bir çok insanın bilmediği oyma sanatını insanlara tanıtmayı sevdirmeyi planlayan Hasan usta tasarımlarıyla karşınızda aklınıza gelebilecek neredeyse her şeyi ahşaba oyarak görsel harikalar yaratıyoruz eski ve modern ürün seçenekleri ile siz isteyin biz yapalım ..