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Hasan Dağ Ahşap Oyma el Sanatları
Sanatçı & Zanaatkârlar İstanbul
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    • Hasan Dağ Çalışmaları, Hasan Dağ Ahşap Oyma el Sanatları Hasan Dağ Ahşap Oyma el Sanatları İç Dekorasyon
    Hasan Dağ Çalışmaları, Hasan Dağ Ahşap Oyma el Sanatları Hasan Dağ Ahşap Oyma el Sanatları İç Dekorasyon
    Hasan Dağ Çalışmaları, Hasan Dağ Ahşap Oyma el Sanatları Hasan Dağ Ahşap Oyma el Sanatları İç Dekorasyon
    +5
    Hasan Dağ Çalışmaları

    Ahşap Oyma sanatı eski dönemlerden günümüze kadar gelen her zaman beğenilen özellikle özel tasarım sevenlerin her zaman ilgi odağı olmuştur. Hasan Dağ Ahşap Oyma ve El Sanatlarının başlangıcı uzun yıllar öncesine dayanıyor. 1993 senesinde bu işe başlayan Hasan usta yıllarca bu işte kendini geliştirerek şuanda bulunduğu konuma gelmiş ve sonunda bu güzel el emeğini insanlarla buluşturmaya karar vermiştir. Şuanda sizlere en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçlayan ve bu doğrultuda büyüyerek daha farklı daha değişik tasarımlarla ülkemizde bir çok insanın bilmediği oyma sanatını insanlara tanıtmayı sevdirmeyi planlayan Hasan usta tasarımlarıyla karşınızda aklınıza gelebilecek neredeyse her şeyi ahşaba oyarak görsel harikalar yaratıyoruz eski ve modern ürün seçenekleri ile siz isteyin biz yapalım ..

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Kıbrıs cad. No:35 Y.Dudullu – Umraniye
    34760 İstanbul
    Türkiye
    +90-5363175698 www.facebook.com/HasanDagAhsapOymaElSanatlari
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