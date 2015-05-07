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VEROMAR Luxury Marble Tiles &amp; Mosaics
Karo, Taş & Tezgâhlar Balıkesir
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Banyo Dekorasyon | Mermer, VEROMAR Luxury Marble Tiles & Mosaics VEROMAR Luxury Marble Tiles & Mosaics BanyoDekorasyon Mermer Beyaz
    Banyo Dekorasyon | Mermer
    Şahin Hukuk Bürosu, VEROMAR Luxury Marble Tiles & Mosaics VEROMAR Luxury Marble Tiles & Mosaics Ticari alanlar
    Şahin Hukuk Bürosu, VEROMAR Luxury Marble Tiles & Mosaics VEROMAR Luxury Marble Tiles & Mosaics Ticari alanlar
    Şahin Hukuk Bürosu, VEROMAR Luxury Marble Tiles & Mosaics VEROMAR Luxury Marble Tiles & Mosaics Ticari alanlar
    +1
    Şahin Hukuk Bürosu
    Veromar Mermer Showroom, VEROMAR Luxury Marble Tiles & Mosaics VEROMAR Luxury Marble Tiles & Mosaics Ticari alanlar
    Veromar Mermer Showroom, VEROMAR Luxury Marble Tiles & Mosaics VEROMAR Luxury Marble Tiles & Mosaics Ticari alanlar
    Veromar Mermer Showroom, VEROMAR Luxury Marble Tiles & Mosaics VEROMAR Luxury Marble Tiles & Mosaics Ticari alanlar
    +1
    Veromar Mermer Showroom

    VEROMAR, prestijli mekanlar için lüks tasarım mermer ve mozaik ürünler üreten uluslararası bir firmadır. Faaliyetlerine 2002 yılında başlamış olup İtalya’da merkez ofis ve showroom, Balıkesir’de ana üretim fabrikası ve Amerika’da distribütörlük yapan bir şirketimiz bulunmaktadır. 

    Bununla birlikte dünyanın birçok noktasındaki showroomlarda ürünlerimiz sergilenmekte ve mimarlık ofislerinde bulunan kataloglarımız sayesinde dünyanın dört bir yanındaki projelere ürün tedariği sağlamaktayız. Ayrıca gün geçtikte dünyanın önemli merkez şehirlerinde ofis ve showroom açma çalışmalarımız devam etmektedir. 

    Mermer ve her türlü doğal taş üzerine çeşitli inovatif tasarımlar yapılarak oluşan bu lüks segment ürünlerimiz dünyanın her yerindeki mimarların beğenisine sunulmakta ve seçkin mekanlarda yerini almaktadır.

    Veromar ana markası içinde Via della Seta, Glamour, Diamond, Boheme, Marmoluna, Pietra Classico ve Self Stick gibi birer markaya dönüşmüş koleksiyonlarımızın yanısıra Aksesuar ürünlerimiz de bulunmaktadır. Ar-Ge çalışmalarımız ve inovasyona verdiğimiz önemle ürün portföyümüze her yıl yeni ürünler eklenmektedir.

    Ayrıca her yıl dünyanın en prestijli fuarları olan Cersaie, Masters of Lxry, Unicera, Salone del Mobile, Coverings, The Big5 Dubai fuarlarına katılarak koleksiyonumuzu ve yenilikçi ürünlerimizi mimar ve tasarımcılarla buluşturmaktayız.

    Hizmetler
    Marble, Tile, ve mosaic
    Hizmet alanları
    • Marble
    • Tile
    • mosaic
    • Modena
    • Balıkesir
    Adres
    Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 4.Cad. No:20 Altıeylül
    10100 Balıkesir
    Türkiye
    +90-2662811020 www.veromar.it
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