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Eriş Ahşap Tasarım
Mobilya & Aksesuarlar Amasya
Genel Bakış 4Projeler (4) 3Yeni Fikirler (3)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Ev dekorasyon grubu , Eriş Ahşap Tasarım Eriş Ahşap Tasarım Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap rengi
    Ev dekorasyon grubu , Eriş Ahşap Tasarım Eriş Ahşap Tasarım Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Ev dekorasyon grubu , Eriş Ahşap Tasarım Eriş Ahşap Tasarım Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +8
    Ev dekorasyon grubu
    Cafe dekorasyonu , Eriş Ahşap Tasarım Eriş Ahşap Tasarım İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Cafe dekorasyonu , Eriş Ahşap Tasarım Eriş Ahşap Tasarım İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Cafe dekorasyonu , Eriş Ahşap Tasarım Eriş Ahşap Tasarım İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +1
    Cafe dekorasyonu
    Cafe dekorasyonu, Eriş Ahşap Tasarım Eriş Ahşap Tasarım İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Cafe dekorasyonu, Eriş Ahşap Tasarım Eriş Ahşap Tasarım İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Cafe dekorasyonu, Eriş Ahşap Tasarım Eriş Ahşap Tasarım İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +4
    Cafe dekorasyonu
    Mutfaklar, Eriş Ahşap Tasarım Eriş Ahşap Tasarım Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Mutfaklar, Eriş Ahşap Tasarım Eriş Ahşap Tasarım Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Mutfaklar, Eriş Ahşap Tasarım Eriş Ahşap Tasarım Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +3
    Mutfaklar

    Hakkımızda

    Doğada bir eşi benzeri daha olmayan ağacın kişiye özel imalatı ve kişiye özel kulanımı olarak da isimlendirebilriz. Diğer mobilya sektörü gibi fabrikasyon olmayıp tamamiyle bir diğerinden farklı damar ve ölçülerdedir.

    Doğal masa diye de adlandırılan ürün, ağacın, en doğal haline mümkün olduğunca müdahale edilmeden masa formunda kullanıma hazır hale getirilmiş şeklidir. Kütük Masa bir başka deyişle doğal ahşap masalar, ağacın kendine özgü çizgileri ve şeklini olabildiğince koruyarak yapılan masalardır. Modern hayat teknoloji desteğiyle yaşamı daha konforlu kılarken, insanoğlunu sahip olduğu birçok alışkanlık ve geleneklerden de koparmaktadır. Son dönemlerde doğal ürünlere olan yöneliş aslında bir özleyişin hikâyesidir. Kütük (doğal ahşap) masalar kaybolan geçmişimizi bulma çabası içerisinde, birçok insanı ağaçla ve ağacın en doğal haliyle buluşmaya sevk etmiştir. Kütük Masalar (Doğal ahşap masalar) da bu arayışın sembolleşmiş ürünlerinden biri olarak karşımıza çıkar.



    Hizmetler
    Ceviz masa kütük masa Metal koltuk metal kitaplık TV üniteleri Vb Dekarasyon ürünleri
    Hizmet alanları
    Türkiye ve tüm ihracat pazarı
    Şirket ödülleri
    3. Ve 4. Mobilya dekorasyon fuarı
    Adres
    Amasya Samsun kara yolu 1. km Mobilyacilar Çarşısı eriş ahşap tasarım
    05000 Amasya
    Türkiye
    +90-5442111899 www.kütükmasa.net
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