Eriş Ahşap Tasarım

Hakkımızda

Doğada bir eşi benzeri daha olmayan ağacın kişiye özel imalatı ve kişiye özel kulanımı olarak da isimlendirebilriz. Diğer mobilya sektörü gibi fabrikasyon olmayıp tamamiyle bir diğerinden farklı damar ve ölçülerdedir.

Doğal masa diye de adlandırılan ürün, ağacın, en doğal haline mümkün olduğunca müdahale edilmeden masa formunda kullanıma hazır hale getirilmiş şeklidir. Kütük Masa bir başka deyişle doğal ahşap masalar, ağacın kendine özgü çizgileri ve şeklini olabildiğince koruyarak yapılan masalardır. Modern hayat teknoloji desteğiyle yaşamı daha konforlu kılarken, insanoğlunu sahip olduğu birçok alışkanlık ve geleneklerden de koparmaktadır. Son dönemlerde doğal ürünlere olan yöneliş aslında bir özleyişin hikâyesidir. Kütük (doğal ahşap) masalar kaybolan geçmişimizi bulma çabası içerisinde, birçok insanı ağaçla ve ağacın en doğal haliyle buluşmaya sevk etmiştir. Kütük Masalar (Doğal ahşap masalar) da bu arayışın sembolleşmiş ürünlerinden biri olarak karşımıza çıkar.







