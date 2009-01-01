Evinin Ustası

Ev Arayanlara İpuçları: Ev Projesi Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Eğer satın almak için bir ev arama sürecine girdiyseniz, bu sürecin oldukça zor olabileceğini de muhtemelen tahmin ediyorsunuzdur. Özellikle içinde yaşamak için kendinize ait bir eviniz olsun istiyorsanız yaşam kaliteniz ve konfor…

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