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Demirel Çerçeve ve Sanat Galerisi
Sanatçı & Zanaatkârlar Ankara
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    • 1972 yılında Ankara Bahçelievler’de başlayan serüven tüm birikim ve tecrübe ile Yücel Demirel öncülüğünde piyasanın tanınmış tasarım ve imalat ustalarıyla Çukurambar’da devam etmektedir.
    Sektörün yenilikçi ve araştırmacılarından olan firmamız Türkiye’nin ve Dünya’nın önde gelen çerçeve ve cam firmalarını takip etmektedir. Matobel ve müze camını Ankara ile tanıştırarak toptan satışını gerçekleştirmiştir. Sizlere, 1500’ü geçen ahşap ve polyester çerçeve çeşidiyle bulamama değil, seçme sıkıntısı yaşayacağınız cafe-galeri tarzı mekanımızda hizmet vermekteyiz. Resmi kurumlara, mimari projelere destek verilip montajlı uygulamalar da yapmaktayız.

    Hizmetler
    • Özel tasarım ve hazır çerçeve
    • ayna uygulamaları. Yağlıboya tablolar ve baskı resimler. Dekoratif ürünler.
    Hizmet alanları
    ev dekorasyonu ve Ankara
    Adres
    Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1436. Sokak No:6/B Çukurambar/Çankaya
    06510 Ankara
    Türkiye
    +90-3122201918 www.demirelcerceve.com
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