Demirel Çerçeve ve Sanat Galerisi

1972 yılında Ankara Bahçelievler’de başlayan serüven tüm birikim ve tecrübe ile Yücel Demirel öncülüğünde piyasanın tanınmış tasarım ve imalat ustalarıyla Çukurambar’da devam etmektedir.

Sektörün yenilikçi ve araştırmacılarından olan firmamız Türkiye’nin ve Dünya’nın önde gelen çerçeve ve cam firmalarını takip etmektedir. Matobel ve müze camını Ankara ile tanıştırarak toptan satışını gerçekleştirmiştir. Sizlere, 1500’ü geçen ahşap ve polyester çerçeve çeşidiyle bulamama değil, seçme sıkıntısı yaşayacağınız cafe-galeri tarzı mekanımızda hizmet vermekteyiz. Resmi kurumlara, mimari projelere destek verilip montajlı uygulamalar da yapmaktayız.