Merve Demirel Interiors / Yaşam Alanlarına Hayat Veren Çizgiler...
Merve Demirel Interiors , İç mimari proje ve uygulama danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.
Kültürel, sosyal, psikolojik etkenleri göz önünde bulundurarak kişiye özel mekan – ürün tasarımları yapmakta, mevcut veya yeni mekanları sanatla bütünleştirerek hayat bulmasını sağlamaktadır. Tasarımda “estetik ve işlevsel” liği ön planda tutmayı tercih ederek barok stili kendine göre yorumlamakta ve modern iç mekanlara imza atmaktadır.
Çalışma alanları;
Konut
Ofis
Mağaza
Otel
Hastane vb. bütün iç mekanlar..
Mobilya tasarımı.
İş modeli;
Müşterinin ihtiyaçları ve kişisel özellikleri doğrultusunda ön proje hazırlığı, mekanın fizibilitesi, malzeme seçimi, uygulama projesi, bütçesi, belirlenen zamanda hazırlanır. Projelerin sunumu , isteğe bağlı olarak, dijital ortamda 3-boyutlu mimari ve grafik sunumlardan yararlanarak yapılmaktadır. Karşılıklı değerlendirmeler sonucu, iş programı yapılmakta ve süreç belirlenmektedir. Uygulama çalışmaları, imalatlar başlamakta, bu süreçte malzeme seçimi ve iş takibi yapılmaktadır.
- Hizmetler
- Proje, danışmanlık, ve uygulama
- Hizmet alanları
- iç mimarlık
- İÇMİMARLIK.TASARIM VE UYGULAMA
- iç dekorasyon
- Mimarlık ve İç Mimarlık
- Office Design
- MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
- İçmimari
- İç Mekan Fotoğrafı
- home desing
- Mimari Proje Uygulamaları
- yeni nesil dekorasyon
- Ürün tasarımı ve danışmanlık
- samsun
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- Adres
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Hürriyet mah. Süleymaniye cad. No:86/2
55030 Samsun
Türkiye
+90-3622333877 www.mervedemirel.com