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Merve Demirel Interiors
İç Mimarlar Samsun
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

Yeni proje
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    • Deniz Yıldızı Evleri, Merve Demirel Interiors Merve Demirel Interiors Modern Koridor, Hol & Merdivenler Seramik Bej
    Deniz Yıldızı Evleri, Merve Demirel Interiors Merve Demirel Interiors Modern Koridor, Hol & Merdivenler Seramik Bej
    Deniz Yıldızı Evleri, Merve Demirel Interiors Merve Demirel Interiors Modern Koridor, Hol & Merdivenler Seramik Bej
    +28
    Deniz Yıldızı Evleri
    Classic Office Design, Merve Demirel Interiors Merve Demirel Interiors Klasik Sergi Alanları Ahşap Altın Sarısı
    Classic Office Design, Merve Demirel Interiors Merve Demirel Interiors Klasik Sergi Alanları Ahşap Altın Sarısı
    Classic Office Design, Merve Demirel Interiors Merve Demirel Interiors Klasik Sergi Alanları Ahşap Altın Sarısı
    Classic Office Design
    Administrative Office, Merve Demirel Interiors Merve Demirel Interiors Ticari alanlar Seramik Siyah
    Administrative Office, Merve Demirel Interiors Merve Demirel Interiors Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    Administrative Office, Merve Demirel Interiors Merve Demirel Interiors Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    +1
    Administrative Office
    Hotel, Merve Demirel Interiors Merve Demirel Interiors
    Hotel
    Nu Teras , Merve Demirel Interiors Merve Demirel Interiors BanyoDekorasyon Granit Bej
    Nu Teras , Merve Demirel Interiors Merve Demirel Interiors BanyoDekorasyon Granit Beyaz
    Nu Teras , Merve Demirel Interiors Merve Demirel Interiors BanyoDekorasyon Ahşap Bej
    +7
    Nu Teras
    Kahve Terası, Merve Demirel Interiors Merve Demirel Interiors Ticari alanlar Ahşap rengi
    Kahve Terası, Merve Demirel Interiors Merve Demirel Interiors Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    Kahve Terası, Merve Demirel Interiors Merve Demirel Interiors Ticari alanlar Seramik Rengarenk
    +3
    Kahve Terası
    Hepsini göster: 7 proje

    Merve Demirel Interiors / Yaşam Alanlarına Hayat Veren Çizgiler...

    Merve Demirel Interiors , İç mimari  proje ve uygulama danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.
    Kültürel, sosyal, psikolojik etkenleri göz önünde bulundurarak kişiye özel mekan – ürün tasarımları yapmakta, mevcut veya yeni mekanları sanatla bütünleştirerek hayat bulmasını sağlamaktadır. Tasarımda “estetik ve işlevsel” liği ön planda tutmayı tercih ederek barok stili kendine göre yorumlamakta ve modern iç mekanlara imza atmaktadır.

    Çalışma alanları; 

    Konut

    Ofis

    Mağaza

    Otel

    Hastane vb. bütün iç mekanlar..

    Mobilya tasarımı. 

    İş modeli;

    Müşterinin ihtiyaçları ve kişisel özellikleri doğrultusunda ön proje hazırlığı, mekanın fizibilitesi, malzeme seçimi, uygulama projesi, bütçesi, belirlenen zamanda hazırlanır. Projelerin sunumu , isteğe bağlı olarak, dijital ortamda 3-boyutlu mimari ve grafik sunumlardan yararlanarak yapılmaktadır. Karşılıklı değerlendirmeler sonucu, iş programı yapılmakta ve süreç belirlenmektedir. Uygulama çalışmaları, imalatlar başlamakta, bu süreçte malzeme seçimi ve iş takibi yapılmaktadır.

    Hizmetler
    Proje, danışmanlık, ve uygulama
    Hizmet alanları
    • iç mimarlık
    • İÇMİMARLIK.TASARIM VE UYGULAMA
    • iç dekorasyon
    • Mimarlık ve İç Mimarlık
    • Office Design
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • İçmimari
    • İç Mekan Fotoğrafı
    • home desing
    • Mimari Proje Uygulamaları
    • yeni nesil dekorasyon
    • Ürün tasarımı ve danışmanlık
    • samsun
    • Hepsini göster: 13 hizmet alanı
    Adres
    Hürriyet mah. Süleymaniye cad. No:86/2
    55030 Samsun
    Türkiye
    +90-3622333877 www.mervedemirel.com

    Değerlendirmeler

    Gergimax Samsun
    yaklaşık 3 yıl önce
    Tac Mahal
    1 yıldan fazla önce
    D&F Aydınlatma
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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