MOBİLYADA MODA

TÜM TASARIMLARIMIZ TESCİLLİ OLUP KİŞİYE ÖZEL HAZIRLANMAKTADIR.
Mağazamız ve üretim fabrikamız İzmir'de bulunmaktadır. İzmir'den tüm Türkiye'ye hizmet vermekteyiz.
Mobilyada Moda olarak “Kişiye Özel Mobilya Tasarımı” hizmeti ile hayallerinizdeki bebek çocuk ve genç odalarını sizin beğeni, tercih ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda tasarlıyor ve üretiyoruz.
Siz sadece hayal edin, gerisini Mobilyada Moda’ya bırakın…
Müşteri Hizmetleri: 0850 303 0 260
GSM&Whatsapp: 0530 170 0 260
Mağaza Tel: 0232 343 20 23
Mağaza Adresi: Şair Eşref Bulvarı No:66/1 Alsancak, Konak- İZMİR
- Hizmetler
- Kişiye Özel Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
- Mobilya Tasarımı
- Mobilya Üretimi ve Satışı.
- Hizmet alanları
- Tüm Türkiye
- Adres
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Şair Eşref Bulvarı No:66/1 Alsancak
35220 İzmir
Türkiye
+90-2323432023 www.mobilyadamoda.com