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MOBİLYADA MODA
Mobilya & Aksesuarlar İzmir
Genel Bakış 59Projeler (59) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
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    • Mobilyadamoda Şatolu Kaydıraklı Odalar, MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Kız çocuk yatak odası
    Mobilyadamoda Şatolu Kaydıraklı Odalar
    İki Kardeş İçin Kaydıraklı Çocuk Oyun Yatak Odası , MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Genç odası Ahşap
    İki Kardeş İçin Kaydıraklı Çocuk Oyun Yatak Odası , MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Genç odası
    İki Kardeş İçin Kaydıraklı Çocuk Oyun Yatak Odası , MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Genç odası
    +1
    İki Kardeş İçin Kaydıraklı Çocuk Oyun Yatak Odası
    Özel Tasarım Çocuk & Genç Odası , MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Erkek çocuk yatak odası Ahşap Beyaz
    Özel Tasarım Çocuk & Genç Odası , MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Erkek çocuk yatak odası
    Özel Tasarım Çocuk & Genç Odası , MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Modern Çocuk Odası
    +4
    Özel Tasarım Çocuk & Genç Odası
    Mobilyadamoda Kaydıraklı Ranzaları, MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Erkek çocuk yatak odası Ahşap Gri
    Mobilyadamoda Kaydıraklı Ranzaları, MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Kız çocuk yatak odası Ahşap Beyaz
    Mobilyadamoda Kaydıraklı Ranzaları, MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Kız çocuk yatak odası
    +7
    Mobilyadamoda Kaydıraklı Ranzaları
    İki Kardeş İçin Kaydıraklı Çocuk Oyun Yatak Odası , MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Çocuk OdasıYatak & Beşikler Ahşap Beyaz
    İki Kardeş İçin Kaydıraklı Çocuk Oyun Yatak Odası , MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Çocuk OdasıYatak & Beşikler Ahşap Pembe
    İki Kardeş İçin Kaydıraklı Çocuk Oyun Yatak Odası , MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Çocuk OdasıYatak & Beşikler Ahşap Rengarenk
    +1
    İki Kardeş İçin Kaydıraklı Çocuk Oyun Yatak Odası
    Araba Konseptli 2 Kardeş İçin Çocuk Odası , MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Çocuk OdasıYatak & Beşikler
    Araba Konseptli 2 Kardeş İçin Çocuk Odası , MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Çocuk OdasıYatak & Beşikler
    Araba Konseptli 2 Kardeş İçin Çocuk Odası , MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Çocuk OdasıElbise Dolabı & Komodinler
    +4
    Araba Konseptli 2 Kardeş İçin Çocuk Odası
    Hepsini göster: 59 proje

    TÜM TASARIMLARIMIZ TESCİLLİ OLUP KİŞİYE ÖZEL HAZIRLANMAKTADIR. 

    Mağazamız ve üretim fabrikamız İzmir'de bulunmaktadır. İzmir'den tüm Türkiye'ye hizmet vermekteyiz. 

    Mobilyada Moda olarak “Kişiye Özel Mobilya Tasarımı” hizmeti ile hayallerinizdeki bebek çocuk ve genç odalarını sizin beğeni, tercih ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda tasarlıyor ve üretiyoruz. 

    Siz sadece hayal edin, gerisini Mobilyada Moda’ya bırakın…

    Müşteri Hizmetleri: 0850 303 0 260 

    GSM&Whatsapp: 0530 170 0 260 

    Mağaza Tel: 0232 343 20 23 

    Mağaza Adresi: Şair Eşref Bulvarı No:66/1 Alsancak, Konak- İZMİR

    Hizmetler
    • Kişiye Özel Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
    • Mobilya Tasarımı
    • Mobilya Üretimi ve Satışı.
    Hizmet alanları
    Tüm Türkiye
    Adres
    Şair Eşref Bulvarı No:66/1 Alsancak
    35220 İzmir
    Türkiye
    +90-2323432023 www.mobilyadamoda.com

    Değerlendirmeler

    Merve Ulucan Kaplan
    Bebek Çocuk Genç Odası
    3 ay önce
    Düzenle
    gulsah uzun
    Hayalinizdeki odanın sizin için en kullanışlı olabilecek şekilde tasarlayan Merve hanıma ve işçiliği çok iyi olan ekibine çok teşekkür ederiz. pandemi sürecindeki montaj ekiplerinin de temizlik konusunda hassasiyetleri çok güzeldi. Kaliteli ürün olması sebebiyle yıllarca kullanabileceğimiz bir ürün oldu. çıkartılabilir çatı ve korkuluk seçimimiz bu konuda ayrıca çok güzel bir seçenek oldu. emeğinize teşekkür ederiz.
    yaklaşık 1 yıl önce
    bihter kol
    İzmirdeki hemen hemen bütün mobilyacıları gezmiş birisi olarak söylüyorum, daha iyisi yok. Bu kaliteyi bu fiyata sadece Mobilyadamoda yapıyor. Özellikle mimarları Merve hanım inanılmaz ilgili. Bıkmadan usanmadan isteklerinizi dinliyor ve çizimleri ona göre yapıyor. Biz var olan modellerinden farklı bir model istedik , açıkcası öylesine detaylandırdık ki kesin bir karışıklık olacak dedim ama yatağımız kusursuz geldi. Merve hanımın ilgisinin yanı sıra kuruluma gelen arkadaşlar da son derece titiz çalışıyorlar. Çok memnun kaldım, yine bir ihtiyacım olsa sadece buradan satın alırım. Keşke herkes işini bu kadar profesyonel yapsa.. son zamanlarda aldığım en doğru karar Mobilyadamoda.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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