NEA Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.

NEA YAPI KİMYASALLARI SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NEA, İstanbul’da operasyonlarını sürüdüren bir Italyan-Türk ortaklığı olup inşaat sektörüne yüksek teknoloji ürünlerden oluşan bir ürün paleti ile özellikli duvar ve zemin ürünleri ile hizmet vermektedir. Şirketin ana ürün kategorileri mikro betonlar, akışkan zemin tesviye şapları ve yüzeylerde bitirme malzemeleri olarak akrilik ve epoksi esaslı teknik çözüm ürünleridir.

NEA, İsveç ve know howlı ürünlerin tek yetkilisi olarak üretim, pazarlama ve distribütörlük yapmaktadır. NEA Yapı özellikle zeminlerde modern mimari çözümleri mümkün kılan mikrobetonlar ve çeşitli görsel efektlere imkan veren son kat ürünler ile günümüz “metropol şıklığı” taşıyan projelerde “farklılık” yaratmaktadır.

Mikrobetonlar dekoratif beton ürünler olup istenildiğinde geleneksel, istediğinde heyecanlı son kat görsekllikleri ile mimari yenilikler sağlayan ürünlerdir. Mikrobetonlar alışılmışın dışında arayışlara ve tasarımın öne çıktığı mimari projelerde günümüz arayışlarına şahsi çözümler sunan bir ürün grubudur. Mikrobetonlar zeminlerde çok yaratıcı ve bir o kadar da sağlam ve sonuçlar elde edilen uygulamalara imkan verirler. NEA Yapının birikimi ortaklarının uzun yıllardır restorasyon ve renovasyon sektöründe oluşturdukları tecrübeden kaynak almaktadır. Bu birikim, danışmanlık, projelendirme, eğitim,bilimsel araştırma ve uygulama içeren çalışmalardan gelir.

NEA YAPI dünyaca tanınmış Italyan zevki ile koruma ve yenileme sektöründe kabul görmüş teknik üstünlük avantajlarını İsveç teknolojisi ile birleştirmiş, böylece ürün geliştirme ve farklı uygulamalarda öncülük yapma şansını katlamıştır.