MAHAL MİMARLIK

MAHAL, 2013 senesinde İstanbul-Kadıköy’de kurulmuş olup aynı işlikte yeniden yapılanarak MAHAL– Ural ismi ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Mimarlık, iç mimarlık, restorasyon ve film mekanı tasarımı konularında projelendirme ve uygulama yapar. Tasarımlarında yenilikçi, esnek ve bütüncül bir anlayışı benimser. Disiplinler arası alanda kabul görmüş çözüm ortakları ile çalışılarak tasarılarını hayata geçirmeyi ve detay-bütün ilişkisini titizlikle çözümlemeyi hedef edinir.
- Hizmetler
- iç mimari Belediye Ruhsat Projesi Restorasyon Rölöve
- Hizmet alanları
- iç mimari
- mimar
- restorasyon
- yeniden işlevlendirme
- dış cephe
- tasarım
- Şirket ödülleri
- Kosgeb
- Adres
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Osmanağa Mahallesi Kadıköy/İSTANBUL
34710 İstanbul
Türkiye
+90-05318546471 mahaluralmimarlik.com