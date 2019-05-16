MAHAL MİMARLIK

Ucuz ve Orijinal bir Ev İsteyenler için Türkiye'den 6 Model

Bugünkü yazımızda arsası olan ve üzerine uygun maliyetli, ancak orijinal bir ev yaptırmayı düşünen okuyucularımız için 6 alternatif getirdik. Boyut olarak mütevazi ancak tasarım olarak sıra dışı olan bu ev modelleri kısa sürede in…

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