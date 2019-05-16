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MAHAL MİMARLIK
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 12Projeler (12) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Pembe Yalı Restaurant, MAHAL MİMARLIK MAHAL MİMARLIK Klasik Sergi Alanları Pembe
    Pembe Yalı Restaurant, MAHAL MİMARLIK MAHAL MİMARLIK Klasik Sergi Alanları Pembe
    Pembe Yalı Restaurant, MAHAL MİMARLIK MAHAL MİMARLIK Klasik Sergi Alanları Pembe
    +7
    Pembe Yalı Restaurant
    SMASH FOOD WORKS, MAHAL MİMARLIK MAHAL MİMARLIK Ticari alanlar
    SMASH FOOD WORKS, MAHAL MİMARLIK MAHAL MİMARLIK Ticari alanlar
    SMASH FOOD WORKS, MAHAL MİMARLIK MAHAL MİMARLIK Ticari alanlar
    +8
    SMASH FOOD WORKS
    İznik Kütük Ev, MAHAL MİMARLIK MAHAL MİMARLIK Ahşap ev Masif Ahşap Ahşap rengi
    İznik Kütük Ev, MAHAL MİMARLIK MAHAL MİMARLIK Ahşap ev Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    İznik Kütük Ev, MAHAL MİMARLIK MAHAL MİMARLIK Kütük ev Ahşap Ahşap rengi
    +5
    İznik Kütük Ev
    İthaki Yayınları - İthaki Akademi Binası Mimari Tasarımı, MAHAL MİMARLIK MAHAL MİMARLIK Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Sarı
    İthaki Yayınları - İthaki Akademi Binası Mimari Tasarımı, MAHAL MİMARLIK MAHAL MİMARLIK Ticari alanlar
    İthaki Yayınları - İthaki Akademi Binası Mimari Tasarımı, MAHAL MİMARLIK MAHAL MİMARLIK Ticari alanlar
    +17
    İthaki Yayınları - İthaki Akademi Binası Mimari Tasarımı
    Kadıköy Konut Projesi, MAHAL MİMARLIK MAHAL MİMARLIK Apartman
    Kadıköy Konut Projesi, MAHAL MİMARLIK MAHAL MİMARLIK Apartman
    Kadıköy Konut Projesi, MAHAL MİMARLIK MAHAL MİMARLIK Apartman
    +2
    Kadıköy Konut Projesi
    Bodrum Villa-Site Tasarımı, MAHAL MİMARLIK MAHAL MİMARLIK Villa
    Bodrum Villa-Site Tasarımı, MAHAL MİMARLIK MAHAL MİMARLIK Villa
    Bodrum Villa-Site Tasarımı, MAHAL MİMARLIK MAHAL MİMARLIK Villa
    +1
    Bodrum Villa-Site Tasarımı
    Hepsini göster: 12 proje

    MAHAL, 2013 senesinde İstanbul-Kadıköy’de kurulmuş olup aynı işlikte yeniden yapılanarak MAHAL– Ural ismi ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Mimarlık, iç mimarlık, restorasyon ve film mekanı tasarımı konularında projelendirme ve uygulama yapar. Tasarımlarında yenilikçi, esnek ve bütüncül bir anlayışı benimser. Disiplinler arası alanda kabul görmüş çözüm ortakları ile çalışılarak tasarılarını hayata geçirmeyi ve detay-bütün ilişkisini titizlikle çözümlemeyi hedef edinir.

    Hizmetler
    iç mimari Belediye Ruhsat Projesi Restorasyon Rölöve
    Hizmet alanları
    • iç mimari
    • mimar
    • restorasyon
    • yeniden işlevlendirme
    • dış cephe
    • tasarım
    Şirket ödülleri
    Kosgeb
    Adres
    Osmanağa Mahallesi Kadıköy/İSTANBUL
    34710 İstanbul
    Türkiye
    +90-05318546471 mahaluralmimarlik.com
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