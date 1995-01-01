GUSTO MİMARLIK

Cenk Erol

1969 pınarhisar doğumluyum.mimar Sinan güzel sanatlar üniverisitesi mimarlık bölümü mezunuyum.bir süre istanbulda dekorasyon ve mimari proje alanlarında çalıştıktan sonra memleketim olan Tekirdağ'da 1995 ten beri mesleğimi yapıyorum.

Firma bilgileri:

Gusto mimarlık

2009 yılında kurulan firma iç dekorasyon ve mimari proje alanlarında çalışmakta. Aldıkları işlerin proje ve uygulama aşamalarını da sürdürmekte.

Estetik kaygılar taşıyan fonksiyonel yapılar tasarlamayı hedef almış firma, farklı konulardaki planlama çözümlerini başarı ile üretmekte.