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GUSTO MİMARLIK
Mimarlar Tekirdağ
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • SOYUER YALISI/SARIYER-İSTANBUL, GUSTO MİMARLIK GUSTO MİMARLIK
    SOYUER YALISI/SARIYER-İSTANBUL, GUSTO MİMARLIK GUSTO MİMARLIK
    SOYUER YALISI/SARIYER-İSTANBUL, GUSTO MİMARLIK GUSTO MİMARLIK
    +3
    SOYUER YALISI/SARIYER-İSTANBUL
    TÜLAY EROL BY DORE, GUSTO MİMARLIK GUSTO MİMARLIK İç Dekorasyon
    TÜLAY EROL BY DORE, GUSTO MİMARLIK GUSTO MİMARLIK İç Dekorasyon
    TÜLAY EROL BY DORE, GUSTO MİMARLIK GUSTO MİMARLIK İç Dekorasyon
    +5
    TÜLAY EROL BY DORE
    MELİH ÖGE BENZİN İSTASYONU LOKANTASI, GUSTO MİMARLIK GUSTO MİMARLIK İç Dekorasyon
    MELİH ÖGE BENZİN İSTASYONU LOKANTASI, GUSTO MİMARLIK GUSTO MİMARLIK İç Dekorasyon
    MELİH ÖGE BENZİN İSTASYONU LOKANTASI, GUSTO MİMARLIK GUSTO MİMARLIK İç Dekorasyon
    +3
    MELİH ÖGE BENZİN İSTASYONU LOKANTASI
    DİNLER BAHÇESİ, GUSTO MİMARLIK GUSTO MİMARLIK Klasik Bahçe
    DİNLER BAHÇESİ, GUSTO MİMARLIK GUSTO MİMARLIK Klasik Bahçe
    DİNLER BAHÇESİ, GUSTO MİMARLIK GUSTO MİMARLIK Klasik Bahçe
    +11
    DİNLER BAHÇESİ
    ASYAPORT YÖNETİM BİNASI, GUSTO MİMARLIK GUSTO MİMARLIK
    ASYAPORT YÖNETİM BİNASI, GUSTO MİMARLIK GUSTO MİMARLIK
    ASYAPORT YÖNETİM BİNASI, GUSTO MİMARLIK GUSTO MİMARLIK
    +5
    ASYAPORT YÖNETİM BİNASI
    GENESİS, GUSTO MİMARLIK GUSTO MİMARLIK Ticari alanlar
    GENESİS, GUSTO MİMARLIK GUSTO MİMARLIK Ticari alanlar
    GENESİS, GUSTO MİMARLIK GUSTO MİMARLIK Ticari alanlar
    +8
    GENESİS
    Hepsini göster: 7 proje

    Cenk Erol

    1969 pınarhisar doğumluyum.mimar Sinan güzel sanatlar üniverisitesi mimarlık bölümü mezunuyum.bir süre istanbulda dekorasyon  ve mimari proje alanlarında çalıştıktan sonra memleketim olan Tekirdağ'da 1995 ten beri mesleğimi yapıyorum.

    Firma bilgileri:

    Gusto mimarlık

    2009 yılında kurulan firma iç dekorasyon ve mimari proje alanlarında çalışmakta. Aldıkları işlerin proje ve uygulama aşamalarını da sürdürmekte.

    Estetik kaygılar taşıyan fonksiyonel yapılar tasarlamayı hedef almış firma, farklı konulardaki planlama çözümlerini başarı ile üretmekte.

    Hizmetler
    mimari ve iç mimari proje ve uygulamaları
    Hizmet alanları
    Tekirdağ ve çevresi
    Adres
    Ertuğrul mahallesi Orduevi caddesi altay apt. no:8/b
    59100 Tekirdağ
    Türkiye
    +90-2822603300 cenkerol.com
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