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SEBA İÇ MİMARLIK İNŞ. LTD.ŞTİ.
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 2Projeler (2) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • TERAS CAFE, SEBA İÇ MİMARLIK İNŞ. LTD.ŞTİ. SEBA İÇ MİMARLIK İNŞ. LTD.ŞTİ. Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Kahverengi
    TERAS CAFE
    AVRUPA ASYA ŞİRKETLER GRUBU, SEBA İÇ MİMARLIK İNŞ. LTD.ŞTİ. SEBA İÇ MİMARLIK İNŞ. LTD.ŞTİ. Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap-Plastik Kompozit Kahverengi
    AVRUPA ASYA ŞİRKETLER GRUBU, SEBA İÇ MİMARLIK İNŞ. LTD.ŞTİ. SEBA İÇ MİMARLIK İNŞ. LTD.ŞTİ. Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap-Plastik Kompozit Kahverengi
    AVRUPA ASYA ŞİRKETLER GRUBU

    Şirketimiz, iç mimarlık başta olmak üzere, kişiye, mekâna özel tasarım ve üretim hizmeti sunmaktadır.Herkes için tasarım sloganıyla, müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu Seba İç mimarlıkta, titizlikle hazırlanan tasarımlarla karşılıklı değerlendirmeler sonucunda müşteri memnuniyeti sağlanana kadar tasarım hizmeti sürdürülmektedir.Mimar, İç mimar, İnşaat Mühendisi ve tekniker kadromuzla Ankara ve tüm Anadolu da Projelendirme, danışmanlık ve anahtar teslim uygulamalar yapmaktayız.Çalışmalarımız; restaurant, kafe, otel, özel çalışma ofisleri, villa, alışveriş merkezleri, market dizaynı, fuar standı, showrom tasarımları konusunda hizmet vermekteyiz.

    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    ÇETİNEMEÇ BLV. HÜRRİYET CAD. 49/2 ÇANKAYA
    06450 Ankara
    Türkiye
    +90-5414590884 www.sebamimarlik.com
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