SEBA İÇ MİMARLIK İNŞ. LTD.ŞTİ.

Şirketimiz, iç mimarlık başta olmak üzere, kişiye, mekâna özel tasarım ve üretim hizmeti sunmaktadır.Herkes için tasarım sloganıyla, müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu Seba İç mimarlıkta, titizlikle hazırlanan tasarımlarla karşılıklı değerlendirmeler sonucunda müşteri memnuniyeti sağlanana kadar tasarım hizmeti sürdürülmektedir.Mimar, İç mimar, İnşaat Mühendisi ve tekniker kadromuzla Ankara ve tüm Anadolu da Projelendirme, danışmanlık ve anahtar teslim uygulamalar yapmaktayız.Çalışmalarımız; restaurant, kafe, otel, özel çalışma ofisleri, villa, alışveriş merkezleri, market dizaynı, fuar standı, showrom tasarımları konusunda hizmet vermekteyiz.