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Otto Ottoman Gayrimenkul ve Emlak Danışmanlık
Emlakçılar Denizli
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    Vizyonumuz:  Her ailenin Ofisimizden danışmanlık hizmeti almasıdır. 
    Misyonumuz: Toplumdaki Emlakçı görüntüsünü pozitif yönde düzeltmek ve müşterilerimize bu doğrultuda hizmet vermektir.

    DEĞERLERİMİZ :

    ETİK Tüm faaliyetlerimizi, iş süreçlerimizi ve ilişkilerimizi etik kurallar çerçevesinde yürütürüz. Etik anlayışımızı benimseyen kadromuzla gelişimimizi sürdürmekten gurur duyarız.

    KALİTE Kalite anlayışımızın yalnızca ürettiklerimizle değil yönetim, çalışanlar ve bütünüyle şirketin kültüründe var olduğuna inanırız. Kalite anlayışımızın tüm çalışanlarımız tarafından yaşam modeli olarak benimsenmesini hedefleriz.

    GÜVEN  Güvenilir olmanın en temel ve önemli özellik olduğuna inanırız. Çalışanlarımızla, tüm kurum ve müşterilerimizle karşılıklı güvene dayalı ilişki kurmaya önem veririz. 

    ÇEVREYE VE İNSANA SAYGI Çevreye ve insana saygı en yaşamsal, en temel görevlerimizdir. İnsan onuruna yakışan bir çevrede yaşamayı amaçlarız.

    Hizmetler
    • GAYRİMENKUL YÖNETİM
    • DANIŞMANLIK
    • MÜŞAVİRLİK VE DEĞERLEME HİZMETLERİ. ***GÜVEN VERİR
    • DEĞER KATAR.***
    Hizmet alanları
    • GAYRİMENKUL YÖNETİM
    • DANIŞMANLIK
    • MÜŞAVİRLİK VE DEĞERLEME HİZMETLERİ. ***GÜVEN VERİR
    • DEĞER KATAR.***
    • Denizli
    Adres
    Saraylar mh. 498 sokak No:9 Becer İŞ Hanı Kat:2 No:216
    20020 Denizli
    Türkiye
    +90-2582649080 www.ottomanemlak.com.tr
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