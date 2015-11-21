Yapex Restorasyon

YAPEX YAPI VE RESTORASYON FUARI 23.KEZ ANTALYA EXPO CENTER'DA KAPILARINI AÇMAYA

HAZIRLANIYOR.

Bu yıl 18-21 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya Expo Center'da 23.ncü kez kapılarını açmaya hazırlanan Yapex Yapı ve

Restorasyon Fuarı, büyük bir heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Binlerce yeni ürün, malzeme ve teknolojik uygulamalarla

dolu fuarda ayrıca biribirinden zengin profesyonel ticaret etkinlikleri ve mesleki eğitim programları da hazırlanıyor. Kent

dışından gelmesi planlanan profesyonel ziyaretçi gruplarının organizasyon çalışmaları çok önceden başlatılmış bulunuyor. Bu

yıl fuarı 40 değişik ilden gelecek olan ziyaretçi guruplarının teyidi ise şimdiden alınmış durumda. Ticaret ve Sanayi Odaları,

Mimar ve Mühendis Odaları ve çeşitli mesleki kuruluşlar ile eşgüdümlü yapılan çalışmalarla Antalya'ya otobüslerle toplu

olarak ulaşacak olan profesyonel ziyaretçiler YAPEX' e büyük bir canlılık ve heyecan katıyor.

TURİZM YAPILARI İÇİN EN YENİ MALZEME VE TEKNİK ÇÖZÜMLER YAPEX'DE

Antalya merkez olmak üzere Alanya'dan İzmir'e kadar uzanan sahil bandındaki turizm tesislerinde her yıl sezon bitiminde

yoğun bir yenileme süreci yaşanıyor. Kasım-Nisan ayları arasındaki dönemde yeni yatırım ve inşaat işlemlerini bitirmek

zorunda olan oteller ihtiyaç duydukları malzeme ve çözümler için YAPEX Yapı ve Restorasyon Fuarı'nı ilgiyle izliyorlar

“Turizm Yapılarında Teknik Çözümler” konsepti ile hazırlanmakta olan Yapex, otel teknik müdürlerinin de en önemli başvuru

kaynaklarından birisini oluşturuyor. Mesleki eğitimler ve sertifika programları gibi etkinliklerle de desteklenen fuar bu yıl da

18-21 Kasım 2015 tarihlerinde turizmcilerin akınına uğrayacak.

23.YILINDA YAPEX YAPI VE RESTORASYON FUARI İNOVASYON, KORUMA, TASARIM, TEKNİK TEMALARI İLE MODERN

YAPILARDA OLDUĞU KADAR KORUMACILIK ALANINDA DA ÖNCÜ.

Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı, ÇEKÜL VAKFI işbirliği, Tarihi Kentler Birliği ve EMA European Museum Academy katkıları ile

dördüncü kez Antalya’ da büyük buluşmayı gerçekleştirecek.

Fuarın bu yılki ana teması, kentsel kültürel mirası yarına taşımak için bilgi birikiminin ve bilgi paylaşımının önemini vurgulamak

adına “ Kırsal Yaşam, Kırsal Miras “ olarak belirlendi. Tarihi Kentler Birliği Özendirme Ödülleri Töreni'nin de gerçekleşeceği

fuarda restorasyon sektörünün tüm unsurları biraraya gelecek.

Tarihi kent kimliğini korumaya gönül vermiş belediyeler YAPEX'de gerçekleştirdikleri projeler ile yer alıyor.

Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı korumacılık alanında bir çok ilklere yer veriyor. Ülkemizin kentsel, kültürel ve doğal mirasını

bir ortak miras anlayışıyla korumak ve yaşatmak amacıyla projeler üreten, bilinçli koruma çalışmaları yürüten tarihi

kentlerimiz, koruma vizyonlarını, proje ve uygulamalarını Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı’nda yer alan sektör uzmanları,

restoratörler, yatırımcılar, yükleniciler ve endüstri kuruluşları ile paylaşacaklar.

GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARI VE ANTALYA DOĞALGAZ'LA TANIŞIYOR konulu etkinlik Yapex Salonlarında anlatılıyor olacak.

Yenilenebilir enerji ve özellikle Antalya'nın en önemli avantaja sahip olduğu güneş enerjisinin elektrik üretiminde kullanımına

yönelik çok önemli bir mesleki etkinlik Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı'nda ele alınıyor. Elektrik Mühendisleri Odası Antalya

Şubesi ve Yapex Organizasyonu işbirliği ile gerçekleştirilecek olan seminer “ Güneş Enerjisi Yatırımları “ başlığı ile

düzenleniyor. Özellikle bölgede konuşlu turizm yapılarını yatırım düzeyinde ilgilendiren seminere büyük bir ilgi bekleniyor.

Şu anda Antalya'nın tüm bölgeleri doğalgaz alt yapısıyla donatılmakta ve kentin neredeyse tamamına yakın kısmının tesisat

çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde doğalgaz kullanımı tüm konutlar ve iş merkezlerinde süratle yaygınlaşmaya

başlayacak. Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yapex'de “Antalya Doğalgazla Tanışıyor” başlığı ile düzenleyeceği

mesleki bilgilendirme toplantıları ile halkı ve yerel idarecileri bilinçlendirmeyi amaçlıyor.