1953 yılında kalite ve güven öğeleri üzerine temelini kuran firmamız Akay Hediyelik Eşya ve Züccaciye , 60 yıldır toptan ve parekende sektöründe başarıyla hizmet vermektedir. Akayev Mimarsinan,Çaybaşı, Fakülte ve Bayramyeri mağazaları olmak üzere 4 adet mağazası bulunan firmamız Jumbo,Kütahya Porselen,Paşabahçe,Biev,Primanova,Emsan,Tefal ve Arzum gibi ev sektörünün lider markalarının bayiliklerini başarıyla sürdürmektedir. 1953'den bu yana sektörün öncülerinden. Dekorasyondan mutfak ve banyo ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle yenilikçi ve farklı.