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Akay Ev
Online Mağazalar Denizli
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Ev Dekor, Akay Ev Akay Ev İç Dekorasyon
    Ev Dekor, Akay Ev Akay Ev İç Dekorasyon
    Ev Dekor
    Duvar Kağıtları, Akay Ev Akay Ev Modern Duvar & Zemin
    Duvar Kağıtları, Akay Ev Akay Ev Modern Duvar & Zemin
    Duvar Kağıtları
    Banyo Tektsili, Akay Ev Akay Ev BanyoAksesuarlar
    Banyo Tektsili, Akay Ev Akay Ev BanyoAksesuarlar
    Banyo Tektsili

    1953 yılında kalite ve güven öğeleri üzerine temelini kuran firmamız Akay Hediyelik Eşya ve Züccaciye , 60 yıldır toptan ve parekende sektöründe başarıyla hizmet vermektedir. Akayev Mimarsinan,Çaybaşı, Fakülte ve Bayramyeri mağazaları olmak üzere 4 adet mağazası bulunan firmamız Jumbo,Kütahya Porselen,Paşabahçe,Biev,Primanova,Emsan,Tefal ve Arzum gibi ev sektörünün lider markalarının bayiliklerini başarıyla sürdürmektedir. 1953'den bu yana sektörün öncülerinden. Dekorasyondan mutfak ve banyo ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle yenilikçi ve farklı.

    Hizmet alanları
    Denizli
    Adres
    Çaybaşı Cad No:78
    20000 Denizli
    Türkiye
    www.akayev.net
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