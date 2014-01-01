Dekupe Ahşap Ve Mobilya Ar-Ge Tasarım San. LTD. ŞTİ.

Şirketimiz;

Dekupe CNC Ahşap Ve Mobilya AR-GE Tasarım Sanayi LTD.ŞTİ. olarak;





Başta Antalya ve çevresi olmak üzere tüm yurt genelinde fason CNC kesim hizmeti vermek, ve CNC yapımı ahşap ağırlıklı ürün imalatı yaparak, ülkenin üreten bir firması olmak amacıyla 01.Ocak.2014 yılında Antalya Akdeniz Sanayi Sitesindeki 400 m2 kapalı alana sahip üretim tesisinde faaliyetine başlamıştır....

ve kuruluşunun sekizinci ayında 2137 yarı amatör makinasını sektörün öncü makine üreticilerinden AES firmasının tam profesyonel Raptor 2142 ve Nova 2142 makinalarıyla yenilemiş ve birçok rakibi arasından kalitesini ispatlayarak, iddialı bir yapı kazanmış, bölgede yerini sabitlemiş ve varlığından söz ettirir konuma gelmiştir.









Makinelerimizin Başlıca Fonksiyonları :





- 4200 x 2100 mm ebatlarında net işleme alanına sahip 2 adet CNC makina

- 12+8 toplamda 20 adet farklı bıçak takılabilen tool changer. (otomatik takım değiştirme.)

- 14 adet dikey 6 adet yatay, farklı çapaki bıçaklarla kombine edilebilen 20 başlıklı çoklu delik ünitesi.

-2 adet elmas kesicili daire testere. (1 adet yatay, 1 adet dikey kesim için)

-Maksimum performans için 9KW 12 BG Seramik Rulmanlı HSD İtalyan Spindle Motorlar.

-Yeni sistem Osai Kontrol Panosu ve Yaskawa Servo Sürücüler.

-Gövde üzerine sabitlenmiş takım sistemi ile kısa zamanda daha fazla üretim yapabilme.

-80 mt/dk. yüksek hızda 2 ve 3 boyutlu CNC işleme becerisine sahiptir.

-Alman Malı (Becker) Kuru tip yüksek performanslı vakum motorları ile sarsıntısız titreşimsiz net kesim ve işleme imkanı sunmaktadır.