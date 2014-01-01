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Dekupe Ahşap Ve Mobilya Ar-Ge Tasarım San. LTD. ŞTİ.
Çocuklar İçin Ürünler Antalya
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    DeChild, Dekupe Ahşap Ve Mobilya Ar-Ge Tasarım San. LTD. ŞTİ. Dekupe Ahşap Ve Mobilya Ar-Ge Tasarım San. LTD. ŞTİ. Çocuk OdasıOyuncaklar
    DeChild, Dekupe Ahşap Ve Mobilya Ar-Ge Tasarım San. LTD. ŞTİ. Dekupe Ahşap Ve Mobilya Ar-Ge Tasarım San. LTD. ŞTİ. Çocuk OdasıOyuncaklar
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    DeChild

    Şirketimiz;

    Dekupe CNC Ahşap Ve Mobilya AR-GE Tasarım Sanayi LTD.ŞTİ. olarak;


     Başta  Antalya ve çevresi olmak üzere tüm yurt genelinde fason CNC kesim hizmeti vermek, ve  CNC yapımı ahşap ağırlıklı ürün imalatı yaparak, ülkenin üreten bir firması olmak amacıyla  01.Ocak.2014 yılında Antalya Akdeniz Sanayi Sitesindeki 400 m2 kapalı alana sahip üretim tesisinde faaliyetine başlamıştır....

     ve kuruluşunun sekizinci ayında 2137 yarı amatör makinasını sektörün öncü makine üreticilerinden AES firmasının tam profesyonel Raptor 2142 ve Nova 2142 makinalarıyla yenilemiş  ve birçok rakibi arasından kalitesini ispatlayarak, iddialı bir yapı kazanmış, bölgede yerini sabitlemiş ve varlığından söz ettirir konuma gelmiştir.



    Makinelerimizin Başlıca Fonksiyonları :


    - 4200 x 2100 mm ebatlarında net işleme alanına sahip 2 adet CNC makina

    - 12+8 toplamda 20 adet farklı bıçak takılabilen tool changer.     (otomatik takım değiştirme.)

    - 14 adet dikey 6 adet yatay,  farklı çapaki  bıçaklarla kombine edilebilen 20 başlıklı çoklu delik ünitesi.

    -2 adet elmas kesicili daire testere. (1 adet yatay, 1 adet dikey kesim için)

    -Maksimum performans için 9KW 12 BG Seramik Rulmanlı HSD İtalyan  Spindle Motorlar.

    -Yeni sistem Osai Kontrol Panosu ve Yaskawa Servo Sürücüler.

    -Gövde üzerine sabitlenmiş takım sistemi ile kısa zamanda daha fazla üretim yapabilme.

    -80 mt/dk. yüksek hızda 2 ve 3 boyutlu CNC işleme becerisine sahiptir.

    -Alman Malı (Becker) Kuru tip yüksek performanslı vakum motorları ile sarsıntısız titreşimsiz net kesim ve işleme imkanı sunmaktadır.

    Hizmetler
    Fason CNC Kesim, Ahşap Oyuncak, ve Oyun Evi Üretimi
    Hizmet alanları
    Tüm Türkiye
    Adres
    Akdeniz Sanayi Sitesi 5024 Sokak No: 41
    07220 Antalya
    Türkiye
    +90-5377737064 www.dekupecnc.com

    Değerlendirmeler

    Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn
    Titiz ve düzenli bir çalışma biçimleri var. Her seferinde memnun kaldım.
    neredeyse 3 yıl önce
    Proje tarihi: Haziran 2016
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