Damla SABUNCU

Gayrimenkul almak yada satmak isteyenlerin çoğu mülklerini satarken doğru fiyatı belirleyemiyor ya da doğru yatırımı yapamıyorlar.Benim uzmanlığım tam olarak bu aşamada devreye giriyor.Ben onların mülklerini doğru fiyattan satmalarını sağlayan ya da doğru yatırım yapmalarını sağlayan Gayrimenkul Danışmanıyım.
- Hizmetler
- Doğru fiyattan satın olma
- Doğru fiyattan kiracı bulma
- Yatırımcı ile buluşturma
- ücretsiz expertiz.
- Hizmet alanları
- Bademli ve Villa
- Adres
-
16100 Bursa
Türkiye
+90-5378748720 www.damlasabuncu.com