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Damla SABUNCU
Emlakçılar Bursa
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Modern Villa, Damla SABUNCU Damla SABUNCU Modern Oturma Odası Ahşap Altın Sarısı
    Modern Villa, Damla SABUNCU Damla SABUNCU Modern Yemek Odası Ahşap Bej
    Modern Villa, Damla SABUNCU Damla SABUNCU Modern Havuz Mozaik Turkuaz
    +12
    Modern Villa

    Gayrimenkul almak yada satmak isteyenlerin çoğu mülklerini satarken doğru fiyatı belirleyemiyor ya da doğru yatırımı yapamıyorlar.Benim uzmanlığım tam olarak bu aşamada devreye giriyor.Ben onların mülklerini doğru fiyattan satmalarını sağlayan ya da doğru yatırım yapmalarını sağlayan Gayrimenkul Danışmanıyım.

    Hizmetler
    • Doğru fiyattan satın olma
    • Doğru fiyattan kiracı bulma
    • Yatırımcı ile buluşturma
    • ücretsiz expertiz.
    Hizmet alanları
    Bademli ve Villa
    Adres
    16100 Bursa
    Türkiye
    +90-5378748720 www.damlasabuncu.com
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