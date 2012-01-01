Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti.

Yaşamın tüm mekanlarına ve bu mekanları destekleyen noktalara dekoratif kaplama ürünleriyle değer katmayı hedefleyerek hem Türkiye'de üretilen duvar kaplama ürünlerinin ABD , Kanada ve Orta Doğu'da dağıtımını yapmakta, hem de yurt dışından ithal ettiğimiz ürünleri Türkiye pazarında tüketicinin beğenisine sunmaktayız. Farklı stillere uyum gösterecek çok çeşitli ürünlerimiz, tasarımlarıyla dekorasyonda etkileyici fark yaratmaktayız. Birbirinden farklı alternatifleriyle güvenli, kaliteli ürünler ve hizmet sağlamakta, aynı zamanda yaratıcı, doğaya saygılı ve pratik çözümler üretmekteyiz.