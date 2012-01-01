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Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti.
İnşaat Malzemeleri İstanbul
Genel Bakış 25Projeler (25) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Topaz Stud, Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Kırsal Duvar & Zemin Tuğla
    Topaz Stud, Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Kırsal Duvar & Zemin Tuğla
    Topaz Stud, Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Kırsal Duvar & Zemin Tuğla
    +7
    Topaz Stud
    Moda Pub, Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Modern Duvar & Zemin
    Moda Pub, Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Modern Duvar & Zemin
    Moda Pub, Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Modern Duvar & Zemin Taş
    +3
    Moda Pub
    İBB Sağlık A.Ş., Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Akdeniz Duvar & Zemin Taş
    İBB Sağlık A.Ş., Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Akdeniz Duvar & Zemin Taş
    İBB Sağlık A.Ş., Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Akdeniz Duvar & Zemin Taş
    +1
    İBB Sağlık A.Ş.
    Noasis Bar, Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Kırsal Duvar & Zemin Tuğla
    Noasis Bar, Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Kırsal Duvar & Zemin Tuğla
    Noasis Bar, Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Kırsal Duvar & Zemin Tuğla
    Noasis Bar
    Jericho Hills, Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Kırsal Duvar & Zemin Taş
    Jericho Hills, Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Kırsal Duvar & Zemin Taş
    Jericho Hills, Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Kırsal Duvar & Zemin Taş
    +11
    Jericho Hills
    Notre Dame de Sion, Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti.
    Notre Dame de Sion, Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti.
    Notre Dame de Sion, Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti.
    +3
    Notre Dame de Sion
    Hepsini göster: 25 proje

    Yaşamın tüm mekanlarına ve bu mekanları destekleyen noktalara dekoratif kaplama ürünleriyle değer katmayı hedefleyerek hem Türkiye'de üretilen duvar kaplama ürünlerinin ABD , Kanada ve Orta Doğu'da dağıtımını yapmakta, hem de yurt dışından ithal ettiğimiz ürünleri Türkiye pazarında tüketicinin beğenisine sunmaktayız. Farklı stillere uyum gösterecek çok çeşitli ürünlerimiz, tasarımlarıyla dekorasyonda etkileyici fark yaratmaktayız. Birbirinden farklı alternatifleriyle güvenli, kaliteli ürünler ve hizmet sağlamakta, aynı zamanda yaratıcı, doğaya saygılı ve pratik çözümler üretmekteyiz.

    Hizmetler
    • Duvar Kaplama
    • doğaltaş
    • Dekoratif Taş
    • dekoratif tuğla
    • Çini karo
    • fiber panel
    • fiberpanel
    • Mermer
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • ev
    • işyeri
    • OFİS
    • cafe
    • Restaurant
    • MAĞAZA
    • Bahçe Dizayn
    • dış mekan kaplama
    • istanbul
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    Feneryolu Mah. Bağdat Cad. Konak Durağı Arkası No:95/F Kadıköy
    34724 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163476483 www.doganci.com
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