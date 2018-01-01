Kolon Mimarlık – İçmimarlık

Kolon İçmimarlık, mimarlık, içmimarlık ve endüstriyel tasarım alanlarında çalışan bir kuruluştur. Bu kapsamda, ticari hizmetler dışında, tasarım alanlarındaki birçok yarışmada başarıya ulaşmış ve ulaşmaya da devam etmektedir. İç mekan ağırlıklı olmak üzere, mimari tasarım, mobilya tasarımı, ürün tasarımı ve 3d görselleştirme üzerine çalışmalarımız mevcuttur.
- Hizmetler
- Mimari Tasarım
- İç Mekan Tasarımı-Projelendirme-Uygulama
- Mobilya Tasarımı
- ürün tasarımı
- 3d görselleştirme
- Hizmet alanları
- İÇMİMARLIK.TASARIM VE UYGULAMA
- Endüstriyel tasarım
- Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
- 3D Modelleme
- 3d tasarım
- Ahşap Mobilyalar iç mimarlık dekorasyon
- mekan ve mobilya ilişkili tüm alanlar
- Mobilya Üretimi
- Mobilya Tasarımı
- iç mimarlık
- Mimarlık ve İç Mimarlık
- İnterior & Exterior desing
- Interior Design
- Design
- Furniture Design
- retail design
- Architecture
- istanbul
- Hepsini göster: 18 hizmet alanı
- Şirket ödülleri
- Mosder Tasarım Yarışması Birincilik Ödülü – Sis | Kolon İçmimarlık
- 4. Doğal Taş Tasarım Yarışması Birincilik Ödülü – Salt | Kolon İçmimarlık
- 3. Detay Deri Ürünleri Tasarımı Yarışması- Finalist | Kolon İçmimarlık
- Cemer Ulusal Tasarım Yarışması – Mansiyon Ödülü | Kolon İçmimarlık
- 4. Doğal Taş Tasarım Yarışması İkincilik Ödülü – Echo | Kolon İçmimarlık
- Mosder Tasarım Yarışması Finalist Ödülü – Petit | Kolon İçmimarlık
- Adres
-
Serasker Caddesi No:66/9
34710 İstanbul
Türkiye
+90-2163464100 www.kolon.com.tr