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Kolon Mimarlık – İçmimarlık
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Aft Tekstil - Fuar Standı Tasarımı, Kolon Mimarlık - İçmimarlık Kolon Mimarlık - İçmimarlık İç Dekorasyon
    Aft Tekstil - Fuar Standı Tasarımı, Kolon Mimarlık - İçmimarlık Kolon Mimarlık - İçmimarlık İç Dekorasyon
    Aft Tekstil - Fuar Standı Tasarımı, Kolon Mimarlık - İçmimarlık Kolon Mimarlık - İçmimarlık İç Dekorasyon
    +6
    Aft Tekstil - Fuar Standı Tasarımı
    Paylaşımlı Ofis / İzmit, Kolon Mimarlık - İçmimarlık Kolon Mimarlık - İçmimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    Paylaşımlı Ofis / İzmit, Kolon Mimarlık - İçmimarlık Kolon Mimarlık - İçmimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    Paylaşımlı Ofis / İzmit, Kolon Mimarlık - İçmimarlık Kolon Mimarlık - İçmimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    +6
    Paylaşımlı Ofis / İzmit
    Kemerburgaz LIVERA Suites - Örnek Daire Tasarımı, Kolon Mimarlık - İçmimarlık Kolon Mimarlık - İçmimarlık İskandinav Yatak Odası
    Kemerburgaz LIVERA Suites - Örnek Daire Tasarımı, Kolon Mimarlık - İçmimarlık Kolon Mimarlık - İçmimarlık İskandinav Yatak Odası
    Kemerburgaz LIVERA Suites - Örnek Daire Tasarımı, Kolon Mimarlık - İçmimarlık Kolon Mimarlık - İçmimarlık İskandinav Yatak Odası
    +9
    Kemerburgaz LIVERA Suites - Örnek Daire Tasarımı

    Kolon İçmimarlık, mimarlık, içmimarlık ve endüstriyel tasarım alanlarında çalışan bir kuruluştur. Bu kapsamda, ticari hizmetler dışında, tasarım alanlarındaki birçok yarışmada başarıya ulaşmış ve ulaşmaya da devam etmektedir. İç mekan ağırlıklı olmak üzere, mimari tasarım, mobilya tasarımı, ürün tasarımı ve 3d görselleştirme üzerine çalışmalarımız mevcuttur.

    Hizmetler
    • Mimari Tasarım
    • İç Mekan Tasarımı-Projelendirme-Uygulama
    • Mobilya Tasarımı
    • ürün tasarımı
    • 3d görselleştirme
    Hizmet alanları
    • İÇMİMARLIK.TASARIM VE UYGULAMA
    • Endüstriyel tasarım
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
    • 3D Modelleme
    • 3d tasarım
    • Ahşap Mobilyalar iç mimarlık dekorasyon
    • mekan ve mobilya ilişkili tüm alanlar
    • Mobilya Üretimi
    • Mobilya Tasarımı
    • iç mimarlık
    • Mimarlık ve İç Mimarlık
    • İnterior & Exterior desing
    • Interior Design
    • Design
    • Furniture Design
    • retail design
    • Architecture
    • istanbul
    • Hepsini göster: 18 hizmet alanı
    Şirket ödülleri
    • Mosder Tasarım Yarışması Birincilik Ödülü – Sis | Kolon İçmimarlık
    • 4. Doğal Taş Tasarım Yarışması Birincilik Ödülü – Salt | Kolon İçmimarlık
    • 3. Detay Deri Ürünleri Tasarımı Yarışması- Finalist | Kolon İçmimarlık
    • Cemer Ulusal Tasarım Yarışması – Mansiyon Ödülü | Kolon İçmimarlık
    • 4. Doğal Taş Tasarım Yarışması İkincilik Ödülü – Echo | Kolon İçmimarlık
    • Mosder Tasarım Yarışması Finalist Ödülü – Petit | Kolon İçmimarlık
    Adres
    Serasker Caddesi No:66/9
    34710 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163464100 www.kolon.com.tr

    Değerlendirmeler

    Murat Ertuğrul
    İşlerini iyi yapıyorlar , isimlerini duymuştum.
    yaklaşık 5 yıl önce
    Utku Orhan
    İç mimari hizmetlerde çok profesyonel davranan prensipli bir firma
    4 yıldan fazla önce
    Arch Mt
    konuşma iletişim her zaman önemlidir!
    yaklaşık 3 yıl önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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