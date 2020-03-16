Kar Maden Mermer

"Tarihi milattan öncesine dayanan mermer; Mısır piramitlerinden, antik Yunan tapınaklarına, Selçuklu medreselerinden, Taj Mahal’e kadar insanoğlunun yarattığı birçok ölümsüz eserde kullanılmıştır. Kar Maden olarak, 30 yılı aşkın madencilik tecrübemizle; dünyanın en büyük rezervlerini saklayan, Anadolu’nun eşsiz bir değeri olan mermerin en estetik halini, sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."
"Ürünümüzde kullandığımız doğal taş seçkin iç mimarların talepleri doğrultusunda Avrupa, Amerika, Çin ve Hindistan'a ithal edilen eşsiz bir mermerdir." İstenilen ebatlarda özel üretim yapılabilir.
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- Mermer dekorasyon ürünleri
- Hizmet alanları
- Mermer dekorasyon ürünleri
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Dipsiz Mevkii
34810 Muğla, Menteşe/Muğla, Türkiye
Türkiye
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