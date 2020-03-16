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Kar Maden Mermer
Taş, Kaldırım Döşeme & Betonlar Muğla, Menteşe/Muğla, Türkiye
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (8)
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Projeler

Yeni proje
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    • Mermer Patlatma, Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer Apartman Mermer Siyah
    Mermer Patlatma, Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer Modern Evler Mermer Siyah
    Mermer Patlatma, Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer Rustik Evler Mermer Siyah
    +3
    Mermer Patlatma
    BIANCO PINETA, Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer Modern Oturma Odası Mermer Siyah
    BIANCO PINETA, Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer Modern Oturma Odası Mermer Beyaz
    BIANCO PINETA, Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer Modern Koridor, Hol & Merdivenler Mermer Gri
    +1
    BIANCO PINETA
    SANDBLASTED COLLECTION, Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer Bahçe havuzu Mermer Gri
    SANDBLASTED COLLECTION, Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer Bahçe havuzu Mermer Gri
    SANDBLASTED COLLECTION, Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer Müstakil ev Mermer Gri
    +5
    SANDBLASTED COLLECTION
    VAN DER VEIN, Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer Modern Oturma Odası Mermer Gri
    VAN DER VEIN, Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer Modern Duvar & Zemin Mermer Siyah
    VAN DER VEIN, Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer Modern Oturma Odası Mermer Siyah
    +5
    VAN DER VEIN
    MONOCHROMO ADVANCED CUISINE, Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer Mutfak üniteleri Mermer Gri
    MONOCHROMO ADVANCED CUISINE, Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer Mutfak üniteleri Mermer Siyah
    MONOCHROMO ADVANCED CUISINE, Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer Ankastre mutfaklar Mermer Siyah
    +3
    MONOCHROMO ADVANCED CUISINE
    Mermer Dekoratif Ürünler, Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer İç Dekorasyon Mermer Siyah
    Mermer Dekoratif Ürünler, Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Mermer Siyah
    Mermer Dekoratif Ürünler, Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Mermer Siyah
    +3
    Mermer Dekoratif Ürünler

    "Tarihi milattan öncesine dayanan mermer; Mısır piramitlerinden, antik Yunan tapınaklarına, Selçuklu medreselerinden, Taj Mahal’e kadar insanoğlunun yarattığı birçok ölümsüz eserde kullanılmıştır. Kar Maden olarak, 30 yılı aşkın madencilik tecrübemizle; dünyanın en büyük rezervlerini saklayan, Anadolu’nun eşsiz bir değeri olan mermerin en estetik halini, sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

    "Ürünümüzde kullandığımız doğal taş seçkin iç mimarların talepleri doğrultusunda Avrupa, Amerika, Çin ve Hindistan'a ithal edilen eşsiz bir mermerdir." İstenilen ebatlarda özel üretim yapılabilir.

    Hizmetler
    Mermer dekorasyon ürünleri
    Hizmet alanları
    • Mermer dekorasyon ürünleri
    • istanbul
    • Muğla
    • Menteşe/Muğla
    • Türkiye
    Adres
    Dipsiz Mevkii
    34810 Muğla, Menteşe/Muğla, Türkiye
    Türkiye
    +90-5435723666 www.karmaden.com

    Değerlendirmeler

    B A
    Banyomuzun revizyonunda bianco pineta mermerini tercih ettik çok memnun kaldık. Taşın üzerindeki çalı deseni beyaz, gri ve siyahın muhteşem uyumu ile banyomuz bambaşka bir hale geldi.
    yaklaşık 2 yıl önce
    Proje tarihi: Mayıs 2019
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    Kar Maden Mermer Kar Maden Mermer
    Dış cephe kaplama
    yaklaşık 2 yıl önce
    Proje tarihi: Haziran 2018
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    Cici pubg
    Basarili
    3 ay önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
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