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Vip Duvar Kaplama Panelleri
İnşaat Malzemeleri İstanbul
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Değerlendirmeler (5)
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    • Köpük üzeri akrilik sıva ve kalsit kaplanarak dijital baskı ile son hali
    verilen, her renk ve desende üretilen bu ürünler son zamanlarda en çok tercih edilen yalıtım ve dekor ürünleri arasındadır. Fiyat ve uygulama kolaylığı açısından cazip olan bu duvar kaplama panelleri "Vip Duvar Kaplama Panelleri" firmasının vipduvarkaplama.com e-ticaret web sitesinde kredi kartlı ya da nakit olarak satışa sunulmuştur.

    Vip Duvar Kaplama Panelleri olarak dekorasyon ve ısı yalıtımı amaçlı üretilen köpük duvar kaplama ürünleri, her mekanda kullanılmaktadır. Isı yalıtımı, nem yalıtımı, rutubet yalıtımı ve bölgesel dekor olarak kullanılan ürünlerin üretimi ve satışını yapmaktadır. İstanbul merkezli ve Beylikdüzü satış ofisi ile tüm Türkiye'ye nakliye dahil adrese teslim olarak gönderim yapmaktadır. Üretim ve teslimat ortalam 7-10 iş günüdür.

    Ürün grupları arasında taş desenli kaplama, tuğla desenli kaplama, ahşap desenli kaplama ve mermer desenli kaplama ürünleri yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için homify.com aracılığı ile vipduvarkaplama.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

    Hizmetler
    • taş desenli kaplama
    • tuğla desenli kaplama
    • ahşap desenli kaplama
    • mermer desenli kaplama
    Hizmet alanları
    Dekorasyon ve Isı Yalıtımı
    Adres
    İnönü Caddesi No:27
    34528 İstanbul
    Türkiye
    +90-2125402130 www.viptavankaplama.com

    Değerlendirmeler

    Murat H. POLAT
    Geçtiğimiz yıl okul olarak yaptırmış olduğumuz tavan kaplamasından ısı yalıtımı anlamında oldukça iyi bir sonuç aldık. Bu yıl tekrar aynı firma ile çalıştık. Ve yine aynı yakın ilgi ve kaliteli iş ile karşılaştık. Düzgün bir firma tavsiye ederiz.
    2 yıldan fazla önce
    Gökşen Manafi
    Hızlı kargo ile hemen elime ulaştı ürünler. Soruya hızlı yanıt veriyorlar, numune de istediğim de verdiler ve en önemlisi çok iyi müşteri memnuniyeti sağlıyorlar. Değişim yada iade de hiçbir sıkıntı yaşamadım.Teşekkür ederim.
    2 yıldan fazla önce
    seydi yüzgül
    Kemer 60X60Cm Asma Tavan Plakası aldım. Tavanda 2cm kalınlığında ısı yalıtımı sağlıyor ve yoğunlaşma kaynaklı küflenmeyi önlüyor. tavana yapıştırması da oldukça kolay. Mimar biri olarak bu fiyat sonuç bağlamında da çok iyi diyebilirim.
    2 yıldan fazla önce
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