Köpük üzeri akrilik sıva ve kalsit kaplanarak dijital baskı ile son hali

verilen, her renk ve desende üretilen bu ürünler son zamanlarda en çok tercih edilen yalıtım ve dekor ürünleri arasındadır. Fiyat ve uygulama kolaylığı açısından cazip olan bu duvar kaplama panelleri "Vip Duvar Kaplama Panelleri" firmasının vipduvarkaplama.com e-ticaret web sitesinde kredi kartlı ya da nakit olarak satışa sunulmuştur.

Vip Duvar Kaplama Panelleri olarak dekorasyon ve ısı yalıtımı amaçlı üretilen köpük duvar kaplama ürünleri, her mekanda kullanılmaktadır. Isı yalıtımı, nem yalıtımı, rutubet yalıtımı ve bölgesel dekor olarak kullanılan ürünlerin üretimi ve satışını yapmaktadır. İstanbul merkezli ve Beylikdüzü satış ofisi ile tüm Türkiye'ye nakliye dahil adrese teslim olarak gönderim yapmaktadır. Üretim ve teslimat ortalam 7-10 iş günüdür.

Ürün grupları arasında taş desenli kaplama, tuğla desenli kaplama, ahşap desenli kaplama ve mermer desenli kaplama ürünleri yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için homify.com aracılığı ile vipduvarkaplama.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz.