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Perdecim – Mert Rodoplu
Perde, Panjur & Jaluziler Kırklareli
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
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    • değişim güzeldir.., Perdecim - Mert Rodoplu Perdecim - Mert Rodoplu Modern Evler
    değişim güzeldir.., Perdecim - Mert Rodoplu Perdecim - Mert Rodoplu Modern Oturma Odası
    değişim güzeldir.., Perdecim - Mert Rodoplu Perdecim - Mert Rodoplu İç Dekorasyon
    +15
    değişim güzeldir..

    yaşanılan mekanlara renk heyecan ve değer kazandırmak  amaçlıyla çıktığımız yolda, işyerimizde  her türlü perde ve duvar kağıdı çeşitleri ile günün modası olan tüm modelleri trendleri yakalamış tasarımlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz...

    Hizmetler
    Perde ve Duvarkağıdı. Satış tasarım Dikim ve uygulaması.
    Hizmet alanları
    Stor Perde. Jaluzi. Demorhome Perde. İthal ve Yerli Duvarkağıdı
    Adres
    zincirlikuyu cd no 19
    39100 Kırklareli
    Türkiye
    +90-2882145444 www.perdecimert.com

    Değerlendirmeler

    Cengiz Ozdil
    3 yıldan fazla önce
    nebahat el
    2 yıldan fazla önce
    erdem acarsoy
    👍🏻👍🏻👍🏻
    yaklaşık 3 yıl önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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