Perdecim – Mert Rodoplu

Türkiye'nin dört köşesinden her tarzdan salon dekorasyonları

Yakın bir zaman öncesine kadar, bir dekorasyon dergisinde ya da internet sitesinde görülen iyi dekore edilmiş bir mekanın yurtdışında olduğunu varsaymak, daha doğrusu Türkiye'de olduğunu hiç düşünmemek sıradan bir davranış kalıbıy…

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