Perdecim – Mert Rodoplu

yaşanılan mekanlara renk heyecan ve değer kazandırmak amaçlıyla çıktığımız yolda, işyerimizde her türlü perde ve duvar kağıdı çeşitleri ile günün modası olan tüm modelleri trendleri yakalamış tasarımlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz...
- Hizmetler
- Perde ve Duvarkağıdı. Satış tasarım Dikim ve uygulaması.
- Hizmet alanları
- Stor Perde. Jaluzi. Demorhome Perde. İthal ve Yerli Duvarkağıdı
- Adres
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zincirlikuyu cd no 19
39100 Kırklareli
Türkiye
+90-2882145444 www.perdecimert.com