Sektöründe öncü firmalar ile çalışıp yenilikleri ve Dünya standartlarını takip ederek, kalite ve müşteri memnuniyetini prensip edinen kuruluşumuz, Her zevke, her ihtiyaca ve her bütçeye uygun Ürün Çeşitleriyle ; Tül Perde , Mekanik perde sistemleri, ahşap jaluzi,ahşap stor,alüminyum jaluzi,dikey perde,storperde, katlamalı perde,ray sistemler, motorlu sistemler,zebra perde,plise perde,elegance perde,noblesse perde, dikey zebra perde, sistemleri ile Okul, Hastahane, Otel , ve Evinizin, İşyerinizin Tüm İhitiyaçlarına cevap vermektedir.
- Hizmetler
- Perde ve aksesuarları
- DuvarKağıdı
- Mobilya ve aksesuarları
- Döşemelik Kumaşlar
- Dekorasyon Ürünleri.
- Mobilya
- Hizmet alanları
- İstanbul ve Kocaeli
- Adres
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Bağlarbaşı mh. İstasyon cd. No:173/A Darıca
41700 Kocaeli
Türkiye
+90-5457450927 www.perdefon.com
Çiğdem Perde & Dekorasyon
Perdefon Tesçilli markamızdır.