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Perdefon
Perde, Panjur & Jaluziler Kocaeli
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    Perdefon, Perdefon Perdefon Pencere & KapılarPerde & Tüller
    Perdefon, Perdefon Perdefon Pencere & KapılarPerde & Tüller
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    Perdefon

    Sektöründe öncü firmalar ile çalışıp yenilikleri ve Dünya standartlarını takip ederek, kalite ve müşteri memnuniyetini prensip edinen kuruluşumuz, Her zevke, her ihtiyaca ve her bütçeye uygun Ürün Çeşitleriyle ; Tül Perde , Mekanik perde sistemleri, ahşap jaluzi,ahşap stor,alüminyum jaluzi,dikey perde,storperde, katlamalı perde,ray sistemler, motorlu sistemler,zebra perde,plise perde,elegance perde,noblesse perde, dikey zebra perde, sistemleri ile Okul, Hastahane, Otel , ve Evinizin, İşyerinizin Tüm İhitiyaçlarına cevap vermektedir.

    Hizmetler
    • Perde ve aksesuarları
    • DuvarKağıdı
    • Mobilya ve aksesuarları
    • Döşemelik Kumaşlar
    • Dekorasyon Ürünleri.
    • Mobilya
    Hizmet alanları
    İstanbul ve Kocaeli
    Adres
    Bağlarbaşı mh. İstasyon cd. No:173/A Darıca
    41700 Kocaeli
    Türkiye
    +90-5457450927 www.perdefon.com
    Yasal mülkiyet

    Çiğdem Perde & Dekorasyon

    Perdefon Tesçilli markamızdır.

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