Taşçı.com 1996’dan bugüne dek taş işleme konusunda uzmanlaşmış ekibiyle, kaliteden ödün vermeden % 100 müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışan, sürekli büyüme ve sürekli daha iyiyi hedef gösteren, doğaya ve insana saygılı bir iş arkadaşınızdır.

Her geçen gün daha çok tercih edilen Taş evler, doğal taşlardan yapıldığı için daha sağlıklı ve ekonomiktir ve bu özellikleri ile önem kazanmaktadır. Kişiye özel tasarımlarımızla hayalinizdeki taş evi birlikte oluşturuyor ve inşaa ediyoruz.

Ayrıca anahtar teslimi Komple Tadilat hizmetlerimizle, müşterilerimize tasarım, proje, iç dizayn, tadilat, restorasyon ve dekorasyon uygulamalarını kapsayan çalışmalarımızla Türkiye'nin her yerinde çözümler sunmaktayız. Açık ve kapalı alanlarda mermer, traverten ve mozaik uygulamaları ve daha birçok dekorasyon uygulamaları müşterilerimize sunduğumuz hizmetler arasındadır. Taşçı.com’da sizin ihtiyacınıza göre bir çözüm mutlaka vardır. Siz hayal edersiniz,biz gerçekleştiririz.