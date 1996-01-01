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Taşcı.com
Restorasyon ve Restitüsyon İzmir
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Değerlendirmeler (4)
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    Taşçı.com 1996’dan bugüne dek  taş işleme konusunda uzmanlaşmış ekibiyle, kaliteden  ödün vermeden % 100 müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışan, sürekli büyüme ve sürekli  daha iyiyi hedef gösteren, doğaya ve insana saygılı bir  iş arkadaşınızdır. 

    Her geçen gün daha çok tercih edilen Taş evler, doğal taşlardan yapıldığı için daha sağlıklı ve ekonomiktir ve bu özellikleri ile  önem kazanmaktadır. Kişiye özel tasarımlarımızla hayalinizdeki taş evi  birlikte oluşturuyor ve inşaa ediyoruz.                                                        

    Ayrıca anahtar teslimi Komple Tadilat hizmetlerimizle, müşterilerimize tasarım, proje, iç dizayn, tadilat, restorasyon ve dekorasyon uygulamalarını kapsayan çalışmalarımızla Türkiye'nin her yerinde çözümler sunmaktayız. Açık ve kapalı alanlarda mermer, traverten ve mozaik uygulamaları ve daha birçok dekorasyon uygulamaları  müşterilerimize sunduğumuz hizmetler arasındadır. Taşçı.com’da sizin ihtiyacınıza göre bir çözüm mutlaka vardır. Siz hayal edersiniz,biz gerçekleştiririz.

    Hizmetler
    • Taş Ev İnşaa
    • Taş kaplama
    • Restorasyon
    • Doğal Taş
    • Doğal Taş Mozaik
    • Patlatma Taş Satış ve Uygulama
    • traverten
    • Taş Zemin Kaplama
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • Taş Ev İnşaa
    • Taş Duvar
    • Restorasyon
    • Taş Zemin
    • traverten
    • iç mimarlık
    • Bahçe Peyzaj
    • İzmir
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Mustafa Kemal Atatürk Mah. Dönmez Sk. 3/1 (Yenifoça Garaj Karşısı) Foça
    35687 İzmir
    Türkiye
    +90-2328146868 www.taşcı.com

    Değerlendirmeler

    mehmet naci ersoy
    yaklaşık 3 yıl önce
    Borem Proje inş ltd şti
    Foça da Taş konusunda tecrübeli ve başarılı aile şirketi, Taş ev taarımı ,peyzaj ve tadilat ile uğraşıyorlar
    2 yıldan fazla önce
    Borem Bau GmbH
    Foça ve bölgesindeki güvenilir partnerimiz, Murat - İpek Şenol a başarılar
    2 yıldan fazla önce
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