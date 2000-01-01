Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti., 2005 yılında Dr. Tansu ACIMERT tarafından, “Tansu Acımert Mimarlık ve Danışmanlık Bürosu” olarak kuruldu. Ofis, 2006 yılından bugüne Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd.Şti olarak hizmet vermektedir. 2005 yılından günümüze kadar, havaalanı terminal binaları, konut tasarımı gibi büyük ölçekli projelerden, çeşitli işlevli iç mimari tasarım çalışmaları, proje yönetimi, danışmanlık işleri gibi konularda uzmandır. Yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerine devam etmektedir.

Dr. Tansu ACIMERT

2000 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2003 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Ortamında Mimarlık doktora programından mezun olmuştur. 2000-2004 yılları arasında Doğan Tekeli - Sami Sisa Mimarlık Bürosu’nda olarak çalışmıştır. 2005 yılında, Tansu Acımert Mimarlık ve Danışmanlık Bürosu’nu kurmuştur. Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti.’nde yurt içinde ve yurt dışında mimari tasarım, danışmanlık, dekorasyon çalışmalarına devam etmektedir. 2007-2010 yılları arasında Suudi Arabistan, “Savunma ve Havacılık Bakanlığı”na bağlı, “Sivil Havacılık Otoritesi”nde, Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havaalanı yenileme projesinde, Cidde ve Paris'te tasarım ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. 2003 yılında, Türkiye çapında düzenlenen “Sinan’a Saygı” yarışması’nda ödül almıştır. 2006 yılında “Yıldız Buluşmaları” Eskişehir ayağında moderatörlük yapmıştır. Halen, Bahçeşehir Üniversitesi’nde proje stüdyoları yönetmektedir. Çeşitli üniversitelerde jüri üyeliği görevleri yapmaya, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine seminerler vermeye devam etmektedir.