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Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti.
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 19Projeler (19) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • Çaycuma Bilim Merkezi Yarışması Önerisi, Zonguldak, Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Ticari alanlar
    Çaycuma Bilim Merkezi Yarışması Önerisi, Zonguldak, Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Ticari alanlar
    Çaycuma Bilim Merkezi Yarışması Önerisi, Zonguldak, Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Ticari alanlar
    +2
    Çaycuma Bilim Merkezi Yarışması Önerisi, Zonguldak
    Çukurova Belediyesi (Yarışma Önerisi), Adana, Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Ticari alanlar
    Çukurova Belediyesi (Yarışma Önerisi), Adana, Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Ticari alanlar
    Çukurova Belediyesi (Yarışma Önerisi), Adana, Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Ticari alanlar
    +3
    Çukurova Belediyesi (Yarışma Önerisi), Adana
    General Aviation Terminali Konsept Projesi, Kral Abdülaziz Uluslararası Havaalanı, Cidde – Suudi Arabistan, Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti.
    General Aviation Terminali Konsept Projesi, Kral Abdülaziz Uluslararası Havaalanı, Cidde – Suudi Arabistan, Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti.
    General Aviation Terminali Konsept Projesi, Kral Abdülaziz Uluslararası Havaalanı, Cidde – Suudi Arabistan, Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti.
    +5
    General Aviation Terminali Konsept Projesi, Kral Abdülaziz Uluslararası Havaalanı, Cidde – Suudi Arabistan
    Borusan Neşe Fabrikası, Adıyaman, Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Ticari alanlar
    Borusan Neşe Fabrikası, Adıyaman, Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Ticari alanlar
    Borusan Neşe Fabrikası, Adıyaman
    Uşak Belediyesi (Yarışma Önerisi), Uşak, Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Ticari alanlar
    Uşak Belediyesi (Yarışma Önerisi), Uşak, Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Ticari alanlar
    Uşak Belediyesi (Yarışma Önerisi), Uşak, Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Ticari alanlar
    +2
    Uşak Belediyesi (Yarışma Önerisi), Uşak
    InnoCampus, Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Ticari alanlar
    InnoCampus, Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. Ticari alanlar
    InnoCampus
    Hepsini göster: 19 proje

    Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti., 2005 yılında Dr. Tansu ACIMERT tarafından, “Tansu Acımert Mimarlık ve Danışmanlık Bürosu” olarak kuruldu. Ofis, 2006 yılından bugüne Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd.Şti olarak hizmet vermektedir. 2005 yılından günümüze kadar, havaalanı terminal binaları, konut tasarımı gibi büyük ölçekli projelerden, çeşitli işlevli iç mimari tasarım çalışmaları, proje yönetimi, danışmanlık işleri gibi konularda uzmandır. Yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerine devam etmektedir.

    Dr. Tansu ACIMERT

    2000 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2003 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Ortamında Mimarlık doktora programından mezun olmuştur. 2000-2004 yılları arasında Doğan Tekeli - Sami Sisa Mimarlık Bürosu’nda olarak çalışmıştır. 2005 yılında, Tansu Acımert Mimarlık ve Danışmanlık Bürosu’nu kurmuştur. Acımert Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti.’nde yurt içinde ve yurt dışında mimari tasarım, danışmanlık, dekorasyon çalışmalarına devam etmektedir. 2007-2010 yılları arasında Suudi Arabistan, “Savunma ve Havacılık Bakanlığı”na bağlı, “Sivil Havacılık Otoritesi”nde, Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havaalanı yenileme projesinde, Cidde ve Paris'te tasarım ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. 2003 yılında, Türkiye çapında düzenlenen “Sinan’a Saygı” yarışması’nda ödül almıştır. 2006 yılında “Yıldız Buluşmaları” Eskişehir ayağında moderatörlük yapmıştır. Halen, Bahçeşehir Üniversitesi’nde proje stüdyoları yönetmektedir. Çeşitli üniversitelerde jüri üyeliği görevleri yapmaya, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine seminerler vermeye devam etmektedir.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • Konsept tasarım
    • İç mekan tasarımı ve uygulaması
    • Danışmanlık hizmetleri
    Şirket ödülleri
    Sinan'a Saygı Ödülü
    Adres
    Nüzhetiye Cad. Göknar Sokak No:2/1 Beşiktaş
    34357 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122596125 www.acimert.com
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