EMAY MİMARLIK

Misyonumuz :
Doğruluk,güvenilirlik ve kaliteden vazgeçmeden müşteri memnuniyetini esas almaktadır.
Vizyonumuz:
Prensiplerimizden ödün vermeden yenilikçi ruhuyla, istikrarlı bir şekilde büyüyen bir şirket olmak anlayışındayız.
Hedeflerimiz:
Hayata değer katan projeler tasarlamak ve bu projeleri hayata geçirmek. Dürüst çalışma ahlakını temel ilke edinerek geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz.
• Doğruluk• Kalite• Güven• Huzur• Müşteri memnuniyeti• Yeniliklere açıklılık• Sosyal sorumluluk bilinci• Saygınlık• Süreklilik• Zamanlama• Kurumsal kimlik• Marka olma bilinci
- Hizmetler
- Tasarim proje uygulama
- Hizmet alanları
- antalya
- Adres
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1476. sok. no:9/B
07230 Antalya
Türkiye
+90-5425580542 www.emaymimarlik.com