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EMAY MİMARLIK
İç Mimarlar Antalya
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • IKO Melisa Garden, EMAY MİMARLIK EMAY MİMARLIK Ticari alanlar
    IKO Melisa Garden, EMAY MİMARLIK EMAY MİMARLIK Ticari alanlar
    IKO Melisa Garden, EMAY MİMARLIK EMAY MİMARLIK Ticari alanlar
    +8
    IKO Melisa Garden
    Mine Rafet Evi Kemer, EMAY MİMARLIK EMAY MİMARLIK
    Mine Rafet Evi Kemer, EMAY MİMARLIK EMAY MİMARLIK
    Mine Rafet Evi Kemer, EMAY MİMARLIK EMAY MİMARLIK
    +7
    Mine Rafet Evi Kemer

    Misyonumuz :

    Doğruluk,güvenilirlik ve kaliteden vazgeçmeden müşteri memnuniyetini esas almaktadır.

    Vizyonumuz:

    Prensiplerimizden ödün vermeden yenilikçi ruhuyla, istikrarlı bir şekilde büyüyen bir şirket olmak anlayışındayız.

    Hedeflerimiz:

    Hayata değer katan projeler tasarlamak ve bu projeleri hayata geçirmek. Dürüst çalışma ahlakını temel ilke edinerek geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz.

    • Doğruluk• Kalite• Güven• Huzur• Müşteri memnuniyeti• Yeniliklere açıklılık• Sosyal sorumluluk bilinci• Saygınlık• Süreklilik• Zamanlama• Kurumsal kimlik• Marka olma bilinci

    Hizmetler
    Tasarim proje uygulama
    Hizmet alanları
    antalya
    Adres
    1476. sok. no:9/B
    07230 Antalya
    Türkiye
    +90-5425580542 www.emaymimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Deniz Aldemir
    Bence Antalya'daki en iyi mimarlık ofisi
    yaklaşık 1 yıl önce
    Deniz Aldemir
    1 yıldan fazla önce
    fatos yururdurmaz
    Tebrikler harika bir ofis
    4 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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