EMAY MİMARLIK

Misyonumuz :

Doğruluk,güvenilirlik ve kaliteden vazgeçmeden müşteri memnuniyetini esas almaktadır.

Vizyonumuz:

Prensiplerimizden ödün vermeden yenilikçi ruhuyla, istikrarlı bir şekilde büyüyen bir şirket olmak anlayışındayız.

Hedeflerimiz:

Hayata değer katan projeler tasarlamak ve bu projeleri hayata geçirmek. Dürüst çalışma ahlakını temel ilke edinerek geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz.

• Doğruluk• Kalite• Güven• Huzur• Müşteri memnuniyeti• Yeniliklere açıklılık• Sosyal sorumluluk bilinci• Saygınlık• Süreklilik• Zamanlama• Kurumsal kimlik• Marka olma bilinci