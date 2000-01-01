Gürol Arslan Mimarlık – Tasarım – Animasyon

HAKKIMIZDA:

Gürol Arslan’ın 2000 yılında başlayan mimarlık kariyerinin devamı olarak 2006 yılında Türkiye’de bir ilk olan “Mobil Tasarım Ofis” hizmeti “Yerinde Çözüm” sloganıyla faaliyetlerine başladı. Türkiye'deki birçok şehirde ve yurt dışında mimari proje, konsept geliştirme, uygulama kontrollüğü ve tasarım sürecinin ayrılmaz parçası olan mimari görselleştirme-animasyon alanlarında hizmetlerini sundu.

MİMARLIK:

Farklı çizgisini koruyan, tasarım sürecinin başından sonuna kadar yapı estetiğini ön plana çıkaran işlevsel tasarımları ile gerek modern malzemelerle gerekse geleneksel yapım teknikleri ile uygun maliyetli çözümler üreten Gürol Arslan Mimarlık, farklılık arayışındaki yatırımcılara yeni bir tasarım süreci sunmaktadır.

GÖRSELLEŞTİRME:

Sahip olduğu teknolojik alt yapı ve geliştirmiş olduğu yeni teknikler ile inşaat firmalarından mimarlık ofislerine, emlak acentelerinden devlet kuruluşlarına farklı sektörlerde hizmet veren organizasyonların ihtiyaçlarına yönelik projelerinin görselleştirmesini sağlamaktadır. İmalat öncesi kararların verilmesinde, satışa yönelik pazarlama aşamalarında ve yatırım kaynaklarının araştırmalarında bir ekip arkadaşı olarak katkıda bulunmaktadır.

AMAÇ:

Mimarlık ve görselleştirme alanında edinmiş olduğumuz bilgi birikimini en iyi şekilde sunarak müşteri memnuiyetinden ve sahip olduğumuz estetik çizgiden ödün vermeden yolumuza devam etmektir