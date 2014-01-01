Kiddie Home 2014 yılında kuruldu. Öncelikle dünyaca kabul görmüş ahşap ve eğitici oyuncak markalarının distribütörlüğünü alarak başladı. Nisan 2014'de ilk mağazası açıldı ve burada eğitici oyuncak, çocuk odası dekorasyon ürünleri, tasarım kırtasiye ürünleri ve çocuk aksesuarları satışına başladı. Temmuz 2015 yılında da sanal mağazası www.kiddiehome.com yayın hayatına başladı. Kısa bir süre içinde Kiddie Home marka çocuk odası dekorasyon ürünleri de satışa çıkacak.