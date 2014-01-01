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Kiddie Home
Çocuklar İçin Ürünler Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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    • Djeco - Kız Çocuk Odası Dekorasyon Ürünleri, Kiddie Home Kiddie Home Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Pembe
    Djeco - Kız Çocuk Odası Dekorasyon Ürünleri, Kiddie Home Kiddie Home
    Djeco - Kız Çocuk Odası Dekorasyon Ürünleri

    Kiddie Home 2014 yılında kuruldu. Öncelikle dünyaca kabul görmüş ahşap ve eğitici oyuncak markalarının distribütörlüğünü alarak başladı. Nisan 2014'de ilk mağazası açıldı ve burada eğitici oyuncak, çocuk odası dekorasyon ürünleri, tasarım kırtasiye ürünleri ve çocuk aksesuarları satışına başladı. Temmuz 2015 yılında da sanal mağazası www.kiddiehome.com yayın hayatına başladı. Kısa bir süre içinde Kiddie Home marka çocuk odası dekorasyon ürünleri de satışa çıkacak. 

    Hizmetler
    • Çocuk odası dekorasyon ürünleri
    • oyuncak
    • kırtasiye
    • aksesuar
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Kozyatagi
    34736 Istanbul
    Türkiye
    +90-2164649070 www.kiddiehome.com

    Değerlendirmeler

    Mehmet Akçay
    5 yıldan fazla önce
    GÜLÇİN ÇOBAN
    5 yıldan fazla önce
    Cgdm Eknc
    Çocuklar için herşey... 👍🏼
    yaklaşık 5 yıl önce
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