UĞUR YÜN HALI SANAYİİ

Uğur Halı 1903 yılında dedelerimiz tarafından halının menşei, dağlarında kekik kokan, koyunların otladığı, koyun yapağısının bol olduğu, egenin incisi Demirci dağlarının eteklerindeki şirin kasabamızda kurulmuştur.Halı işletmemizin makinalaşması, 1965 yılında başlanmıştır. İlk önceleri el halısı imalatı ile ilgilenen firma, daha sonraları halı malzemesi, çözgü pamuk ipliği, atkı pamuktan ve yünden mamül ( ilme ) halı ipleriyle ilgilenmeye başlamıştır.Firma, ilk yıllarda halı malzemlerinin alım ve satımıyla uğraştı. 1968 yılından sonra gelişen ekonomik şartlar, tüketim sektörünü zorladığından halıya olan taleb artmış ve işletme üç ortakla o yıllarda düz berk tarakla el ilme ihtiyacını karşılamak için yapılan bu yatırım, zamanla gelişmiştir.