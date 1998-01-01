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Mertsar Demir Ferforje Haddecilik San.tic. ltd. şti.
Demircilik Denizli
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

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    • Gözde Ferforje, Mertsar Demir Ferforje Haddecilik San.tic. ltd. şti. Mertsar Demir Ferforje Haddecilik San.tic. ltd. şti.
    Gözde Ferforje, Mertsar Demir Ferforje Haddecilik San.tic. ltd. şti. Mertsar Demir Ferforje Haddecilik San.tic. ltd. şti.
    Gözde Ferforje, Mertsar Demir Ferforje Haddecilik San.tic. ltd. şti. Mertsar Demir Ferforje Haddecilik San.tic. ltd. şti.
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    Gözde Ferforje

    Şirketimiz 1998 yılında, insan hayatının ve yapılaşmanın temel materyallerinden biri olan demire şekil vererek estetik, güvenli ve daha sıcak yaşam alanları yaratmak amacı ile faaliyetine başlamıştır. Şirketimiz kaliteli, ekonomik ve dekoratif çözümler ile müşterilerine ulaşmayı misyon edinmiştir.

      Kurulduğu ilk günden itibaren, üretim metodlarını geliştirmek, daha bilinçli ve kalifiye personel yetiştirmek, müşteri beklentilerine uygun ürünleri zamanında sunarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlamak amacı ile bugünlere gelen şirketimiz her geçen gün artan ürün çeşitliliği, yurt içi ve yurt dışı yaygın bayi ağı, Eskişehir ve Bodrum Showroomları ile sizlere hizmet vermenin gururunu yaşamaktadır.

    Hizmetler
    • Ferforje Doğrama
    • Kapı
    • pencere ve balkon korkulukları
    • duvar üstü korkulukların tasarım-imalat ve montaj hizmetleri. Bununla birlikte Özel tasarım ferforje mobilya ve ev aksesuarlarının üretimi
    Hizmet alanları
    İç dış Dekorasyon, inşaat, ve Denizli
    Adres
    Hacı Eyüplü Mah. 3227 sk. No:3
    20100 Denizli
    Türkiye
    +90-2583714639 www.gozdeferforje.com

    Değerlendirmeler

    Mert Sarıoğlu
    8 ay önce
    Efe Sarıoğlu
    yaklaşık 2 yıl önce
    şükrü sümer
    6 yıldan fazla önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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