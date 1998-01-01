Mertsar Demir Ferforje Haddecilik San.tic. ltd. şti.

Şirketimiz 1998 yılında, insan hayatının ve yapılaşmanın temel materyallerinden biri olan demire şekil vererek estetik, güvenli ve daha sıcak yaşam alanları yaratmak amacı ile faaliyetine başlamıştır. Şirketimiz kaliteli, ekonomik ve dekoratif çözümler ile müşterilerine ulaşmayı misyon edinmiştir.

Kurulduğu ilk günden itibaren, üretim metodlarını geliştirmek, daha bilinçli ve kalifiye personel yetiştirmek, müşteri beklentilerine uygun ürünleri zamanında sunarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlamak amacı ile bugünlere gelen şirketimiz her geçen gün artan ürün çeşitliliği, yurt içi ve yurt dışı yaygın bayi ağı, Eskişehir ve Bodrum Showroomları ile sizlere hizmet vermenin gururunu yaşamaktadır.