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LUXURY LINE FURNITURE
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Living Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Mavi
    Living Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Mavi
    Living Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Kahverengi
    +22
    Living Rooms
    Bedroom Models, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Ahşap Altın Sarısı
    Bedroom Models, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Ahşap Beyaz
    Bedroom Models, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Ahşap Beyaz
    +23
    Bedroom Models
    Hotel Furniture and Project, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Koridor, Hol & MerdivenlerKanepeler Ahşap Kahverengi
    Hotel Furniture and Project, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Ahşap Bej
    Hotel Furniture and Project, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Ahşap Altın Sarısı
    +7
    Hotel Furniture and Project
    Dining Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Yemek OdasıMasalar Ahşap Kahverengi
    Dining Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Yemek OdasıMasalar Ahşap Altın Sarısı
    Dining Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Yemek OdasıMasalar Ahşap Beyaz
    +28
    Dining Rooms

    Luxury Mobilya:
    Lüks ve konforu, hayatın her anındaki mobilyalara ustaca harmanlayan Luxury Mobilyanın arkasında, yıllar öncesine uzanan kaliteli üretim ve kurumsal marka uzmanlığı yer alıyor. Koleksiyonunda ağırlıklı olarak klasik çizgilerden oluşan özgün tasarımlara yer veren Luxury, yaşam alanlarına elit bir tarz katan ürünlerini, web sitesi üzerinden dünya ile buluşturuyor.
    Avrasya’nın tam merkezindeki İstanbul’un her iki yakasında hizmet veren Luxury Mobilyanın zengin koleksiyonlarından en seçkin örnekler, markanın Tuzla ve mobilya kenti Masko’daki mağazalarında sergileniyor. Ayrıca farklı dillerde yayın yapan www.luxury.com.tr internet sitesi üzerinden de Türkiye’nin ve dünyanın her noktasına ürün siparişi verilebiliyor.

    Hizmetler
    • Ev Mobilyası
    • Ofis Mobilyası
    • Otel Mobilyası
    • Kafe & Restaurant Mobilyası
    • Özel Projeler
    Hizmet alanları
    • Türkiye ve Dünyanın Her Yerine
    • İstanbul, Türkiye
    Şirket ödülleri
    Dünya Kalite Ödülü, AB Kalite Ödülü, Altın Marka Ödülü, Tavsiye Ödülü
    Adres
    Ziya Gökalp Mahallesi. Masko Mobilya Kenti. 11 A-Blok No:5 İkitelli / Başakşehir- MASKO
    34490 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5529871212 www.luxury.com.tr
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