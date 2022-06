LUXURY LINE FURNITURE

Luxury Mobilya:

Lüks ve konforu, hayatın her anındaki mobilyalara ustaca harmanlayan Luxury Mobilyanın arkasında, yıllar öncesine uzanan kaliteli üretim ve kurumsal marka uzmanlığı yer alıyor. Koleksiyonunda ağırlıklı olarak klasik çizgilerden oluşan özgün tasarımlara yer veren Luxury, yaşam alanlarına elit bir tarz katan ürünlerini, web sitesi üzerinden dünya ile buluşturuyor.

Avrasya’nın tam merkezindeki İstanbul’un her iki yakasında hizmet veren Luxury Mobilyanın zengin koleksiyonlarından en seçkin örnekler, markanın Tuzla ve mobilya kenti Masko’daki mağazalarında sergileniyor. Ayrıca farklı dillerde yayın yapan www.luxury.com.tr internet sitesi üzerinden de Türkiye’nin ve dünyanın her noktasına ürün siparişi verilebiliyor.