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Derin İnşaat ve Mimarlık
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • STT Eurasia Show - Stand Project | Hillebrand Chemicals, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Ticari alanlar
    STT Eurasia Show - Stand Project | Hillebrand Chemicals, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Ticari alanlar
    STT Eurasia Show - Stand Project | Hillebrand Chemicals, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Ticari alanlar
    +3
    STT Eurasia Show - Stand Project | Hillebrand Chemicals
    Alt Geçit - Kaba İnşaat / Subway - Rough Construction, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Endüstriyel Garaj / Hangar
    Alt Geçit - Kaba İnşaat / Subway - Rough Construction, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Endüstriyel Garaj / Hangar
    Alt Geçit - Kaba İnşaat / Subway - Rough Construction, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Endüstriyel Garaj / Hangar
    +15
    Alt Geçit - Kaba İnşaat / Subway - Rough Construction
    Fuar Standları / Fair Stands, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    Fuar Standları / Fair Stands, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    Fuar Standları / Fair Stands, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    +18
    Fuar Standları / Fair Stands
    Koridor & Merdiven / Aisle-Corridor & Stairs, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    Koridor & Merdiven / Aisle-Corridor & Stairs, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    Koridor & Merdiven / Aisle-Corridor & Stairs, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +1
    Koridor & Merdiven / Aisle-Corridor & Stairs
    Banyo / Bathroom, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Modern Banyo
    Banyo / Bathroom, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Modern Banyo
    Banyo / Bathroom, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Modern Banyo
    +3
    Banyo / Bathroom
    Orient Mosaic / Showroom, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    Orient Mosaic / Showroom, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    Orient Mosaic / Showroom, Derin İnşaat ve Mimarlık Derin İnşaat ve Mimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    +6
    Orient Mosaic / Showroom

    Hakkımızda:

    Derin İnşaat & Mimarlık, kurumsal alt yapısı, 15 yılı aşkın bilgi birikimi ve deneyimi ile tasarım ve mühendislik hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

    Amacımız, yaşamınıza değer katan tüm mekânların detayları ile ilgilenmek ve bu detayları işçiliğin sanata dönüştüğü bir uygulama anlayışı ile hayata geçirmektir.

    Tasarımın etkileyici yüzünü, profesyonel mühendis ve mimarî ekibimizle projelerimize yansıtmaktayız.

    About Us:

    Derin Insaat & Mimarlik (Derin Construction and Architecture & Interior Design), is set up as a company that renders services of designing and engineering with their more-than-15-years-experience and institutional infrastructure.

    Our aim is being interested in details of all the places that enrich your life, and implementing these details by an implementation that turns into art-work.

    We reflect the expressive face of design to our projects by our team includes professional engineers, architects and designers.

    Hizmetler
    • Mimari (Architecture)
    • İç Mimari (Interior Design)
    • Endüstriyel Ürün (Industrial Product)
    • Mobilya (Furniture)
    • İnşaat (Construction)
    Hizmet alanları
    • Fuar Standları (Trade-Fair Stands)
    • Mağaza (Store)
    • showroom
    • Ofis (Office)
    • Otel (Hotel)
    • Hastane (Hospital)
    • Özel Mülk / Ev (Private Estate / Home)
    • Fabrika (Factory)
    • Karayolları (Highway)
    • Demiryolları (Railway)
    • Sanat Yapıları (Engineering Structures)
    • Hepsini göster: 11 hizmet alanı
    Adres
    Merdivenköy Mah. Ressam Salih Ermez Cad. Gümrük Sk. No:3/A Göztepe/Kadıköy
    34732 İstanbul
    Türkiye
    +90-2165666400 www.derin-mimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Merve Bursa
    neredeyse 4 yıl önce
    Mehtap Kara
    Calisiyorum
    4 yıldan fazla önce
    Hulagü Espor Merkezi (HLG Oyuncu İmparatorluğu)
    Tasarım buranın işi
    5 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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