Derin İnşaat ve Mimarlık

Hakkımızda:

Derin İnşaat & Mimarlık, kurumsal alt yapısı, 15 yılı aşkın bilgi birikimi ve deneyimi ile tasarım ve mühendislik hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

Amacımız, yaşamınıza değer katan tüm mekânların detayları ile ilgilenmek ve bu detayları işçiliğin sanata dönüştüğü bir uygulama anlayışı ile hayata geçirmektir.

Tasarımın etkileyici yüzünü, profesyonel mühendis ve mimarî ekibimizle projelerimize yansıtmaktayız.

About Us:

Derin Insaat & Mimarlik (Derin Construction and Architecture & Interior Design), is set up as a company that renders services of designing and engineering with their more-than-15-years-experience and institutional infrastructure.

Our aim is being interested in details of all the places that enrich your life, and implementing these details by an implementation that turns into art-work.

We reflect the expressive face of design to our projects by our team includes professional engineers, architects and designers.