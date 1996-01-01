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Anatolia System Mimarlık
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Şarkköy Tatil Köyü, Anatolia System Mimarlık Anatolia System Mimarlık
    Şarkköy Tatil Köyü, Anatolia System Mimarlık Anatolia System Mimarlık
    Şarkköy Tatil Köyü
    Caddebostan Konut Projesi, Anatolia System Mimarlık Anatolia System Mimarlık
    Caddebostan Konut Projesi, Anatolia System Mimarlık Anatolia System Mimarlık
    Caddebostan Konut Projesi, Anatolia System Mimarlık Anatolia System Mimarlık
    Caddebostan Konut Projesi
    Bakırköy Şarap Evi, Anatolia System Mimarlık Anatolia System Mimarlık
    Bakırköy Şarap Evi, Anatolia System Mimarlık Anatolia System Mimarlık
    Bakırköy Şarap Evi

    Firmamız 1996 yılında kurulmuş olup; özgün tasarımlarıyla, donanımlı teknik ekip ve ekipmanıyla, yerinde ve doğru detay çözümleriyle, en kısa zamanda en kaliteli ve doğru uygulamalarıyla, en düşük maliyetle en az zamanda en kaliteli üretimleri ile yaşanabilir çağdaş mekanlar yaratmayı ilke edinmiştir.

    Kalite Politikası Anatolia System, görev ve sorumlulukları çerçevesinde müşteri beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamayı amaçlar. Öncelikleri teknolojiyi en verimli şekilde kullanmak, fonksiyonel ve çağdaş mekanlar yaratmak, optimum çözümler üretmek, ergonomiyi ve insan sağlığımı herşeyin üstünde görerek tasarımlar yapmak, müşteri memnuniyetini ön planda tutmak, yaşanabilir doğaya saygılı yaşam mekanları oluşturmak, yaşam alanlarında kaliteyi yükseltmek olan Anatolia System, gelişen dünya koşullarında rekabet gücünü arttırabilmek için faaliyet ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verebilecek dinamik bir yapıya kavuşturmayı hedefler. Bu çerçevede; ● Sürekli gelişme düşüncesiyle kendisini düzenli olarak gözden geçirmeyi, ● Yeni hedefler belirlemeyi, bunlara yönelik planlar yapmayı, ● Bilgiye çabuk ulaşan ve kullanan kurum olma yolunda teknolojik altyapısını geliştirmeyi, ● Hizmetin kalitesinin belirlenmesinde en önemli unsur olarak gördüğü insan kaynaklarının gelişmesini, istihdamını ve memnuniyetini sağlamak, ● Takım çalışmasına önem verilen, bireysel ve grup başarılarının teşvik edildiği bir çalışma ortamı sağlamayı, ● Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetin kalitesi ile diğer kuruluşlara örnek teşkil etmeyi ve tüm bunların sürekliliğini, çalışanları ve müşterileri ile beraber gerçekleştirebilmeyi Kalite politikasının merkezine alır.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Receppaşa Cad. Edes Apt. No: 12 / 12 Taksim
    34420 İstanbul
    Türkiye
    mimarlik.anatoliasystem.com
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