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.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
Fotoğrafçılar Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık Modern Oturma Odası
    Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık Modern Çocuk Odası
    Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık Modern Oturma Odası
    +13
    Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi
    Mera Suites Residence Mekan Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık Modern Oturma Odası
    Mera Suites Residence Mekan Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık Modern Oturma Odası
    Mera Suites Residence Mekan Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık Modern Havuz
    +10
    Mera Suites Residence Mekan Çekimi

    NESS Reklam şuanda mevcut olarak online olan tekstil, aksesuar, ve hizmet sektöründe olan aktif olarak çalışan internet platformaları için ürün fotoğraf çekim hizmeti vermektedir. Ayrıca bir çok limited ve anonim şirketin prestiji ve tanıtımı için katalog çalışmaları ve reklam fotoğraf çekimleri gerçekleştirmektedir.

    Hizmetler
    • Moda
    • Mekan
    • Ürün ve Katalog çekimleri ile reklam tanıtım.
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Oruç Reis Mah. Tekstilkent Caddesi, Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-14 Blok, No:47, 34235 Esenler/İstanbul
    34235 Istanbul
    Türkiye
    +90-2124505040 www.nessreklam.com

    Değerlendirmeler

    Beyza Taşçı
    12.sinif grafik tasarım öğrencisiyim stajyer alimi yapıyor musunuz
    6 ay önce
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