.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

NESS Reklam şuanda mevcut olarak online olan tekstil, aksesuar, ve hizmet sektöründe olan aktif olarak çalışan internet platformaları için ürün fotoğraf çekim hizmeti vermektedir. Ayrıca bir çok limited ve anonim şirketin prestiji ve tanıtımı için katalog çalışmaları ve reklam fotoğraf çekimleri gerçekleştirmektedir.