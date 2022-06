KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

KC Mobilya Ahşap-Dekorasyon, mobilya sektöründe köklü bir geçmişe sahip, yeniliklere açık, teknolojiyi takip eden bir kuruluştur.

Misyonumuz; insanların yaşamlarına mutluluk ve renk katmaktır.

Hedefimiz; ahşap dekorasyonda, üretimden dağıtıma kadar sürecin takibini sağlayan güçlü alt yapıyla, sektörde dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek Global bir marka olma yolunda, emin adımlarla hızla ilerlemektir.

Müşterilerimizin yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunacak özgün tasarımlarla kullanıcıların alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını düşünerek projeler hazırlıyor ve üretimini gerçekleştiriyoruz. Var olan gelişme ruhumuzla ve tecrübemizle düşlediklerinizi gerçekleştirerek yaşamınızın bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.

KC Mobilya-Dekor, değişimden yana Ar-Ge çalışmalarını sürekli takip eden, geniş bir vizyona sahiptir.

KC Mobilya-dekor; TV stüdyoları, Oteller, İş merkezleri, A.V.M’ler başta olmak üzere ev, ofis, işyeri mimari projelerini hazırlayıp hayata geçiren bir kuruluştur.

KC Wooden Furniture and Decoration has a longstanding reputation in the furniture industry which is open to innovation and closely follows to tecnology.

Our mission is provide to colorfull life and happiness for people, our target, which is to follow process from production to distrubition at wooden decoration with strong infrastructure, closely follow to devolopments in the world at the wooden industry for being a global brend, surely and rapidly advanced.

We prepare projects and produce for develop our customers quality of life to think habits and needs with the original design, we are happy and proud to realize your dreams and being part of your life with our experience and the spirit of development.

KC Furniture works for change with research and development who has large vision.

KC Furniture is prepare to project and implement for tv studios, hotels, business centers, shopping centers, home, office and place of business.