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MAHSENİM İNŞAAT TAŞ EVLER
İnşaat Şirketleri Eskişehir
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    Taş ev yapımı, taş ve ahşap evler, dağ evleri, otantik mimari yapılar, kerpiç köy evleri, kütük evler ve temel yapı malzemesi doğal, doğadan olan tüm yapılar için canı gönülden destekleyiciyiz. Lakin tüm bu doğal mimari ürünlerin hepsinde temel malzemesi olarak taş kullanımı esastır. Eski kerpiç köy evlerine baktığımızda da temelde taş kullanımını, taşın taşıyıcılığını, taşın dayanımını görüyoruz.

    Taş evler konusunda bu derece ilgili olan bizler, tüm projelerinizde de bilgi ve dökümantasyon açısından destekçiniz olmak için uğraşmaktayız. Bu doğrultuda sürekli ulusal ve uluslararası taş ev inşaatı ve doğal kütük dağ evleri projelerini incelemekle beraber, iletişime geçerek mimarideki son gelişmeler hakkında bilgi alışverişi yapmaktayız. Taş evlerin içerisinde birkaç gün zaman geçirenler, birdaha betonerme binaların içerisinde rahat edemiyorlar. Bu yüzden de taş ev yapımı için hemen bir araştırma içerisine girmekteler. Saolsunlar, pek çok doğal taş ev sevdalısı bu konuda bizimle de irtibata geçmekte ve fikir alışverişi yapmaktalar. Ayrıca belirtmek isteriz ki e-kataloğumuza da artık www.mahsenim.com/katalog linkinden ulaşabileceksiniz.

    İş fikrimizin doğuşuna da şu şekilde değinebiliriz. Alanında uzman arkadaşlarımız ile değişik sektörlerde geçmişi olan bir kadro oluşturduk. Çoğumuzun bir araya gelmesi, yüksek lisans dönemine denk gelse de, lisans dönemlerimizden ve daha önceki meslek hayatımızdan da tanıştığımız, güvenilir bir ekibimiz mevcut. Başarılarımızın altına attığımız imzada en büyük pay, birbirimizle olan sağlam ilişkimizdir. Güven esaslı olarak oluşturduğumuz bu birliktelik sayesinde pek çok oluşumun sahip olamadığı bir üstünlüğe sahip bulunuyoruz. Bu da bize tüm kapıların açılmasını sağlıyor. Bir artı yanımız da, ekibimizdeki pek çok arkadaşımızın, dünyayı gezip görmüş olmalarının kendilerine kazandırdığı analiz gücüdür. Farklı istekler ve konuya ilgi çekici yaklaşımlar getirme açısından öncü bir kadroyuz ve alanımızda üstün değerler oluşturmaya çalışıyoruz.

    Hizmetler
    Taş ev mimari tasarım. Taş ve kütük ev yapımı. Dağ evleri yapımı.
    Hizmet alanları
    • Nitelikli inşaat projeleri.
    • Eskişehir
    Adres
    Hamamderesi Cd. No.23
    26000 Eskişehir
    Türkiye
    +90-5353111107 www.mahsenim.com/tasev
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