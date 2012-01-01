Firmamızı kurarken zirveleri, Türkiye’nin ve Dünya’nın en iyisi olmayı, siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefledik. Ve yıllar boyu iş hayatında edindiğimiz tecrübeleri REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE ile yapılandırdık.

Sektördeki her eksiği fark ederek ve bu eksiklikleri tamamlayarak yolumuza çıktık. Hergün bir başka yeniliğe gözlerini açan Dünya’mızın bu sektörde de bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu düşündük. Ve ferforje sektöründeki tüm firmalardan farklı olarak teknolojiyi yakından takip ettik. Müşterilerimize, siparişlerini hem referanslarımızın aracılığı ile hem de websitemiz üzerinden verebilecekleri bir imkan sunmamızın yanında, müşterilerimize, verdikleri siparişin üretim sürecinin her aşamasını online olarak istedikleri zaman takip edebileceği CRM programını da sunduk. Son derece uygun fiyatlarımız, sektörün en iyi ustalarının oluşturduğu ekibimiz, iş güvenliğine uygun standartlardaki imalathanemizle en iyisi olmak için çalışıyoruz. İstanbul/Ümraniye’de bulunan imalathanemizi, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve tüm müşterilerimizin isteklerini yerine getirebilmek için, daha geniş bir alana taşımak amacıyla araştırmalar yapmaktayız. Çünkü REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE ailesi olarak önceliğimiz, sizin memnuniyetinizdir.