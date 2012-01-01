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REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE
Demircilik İstanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Bahçe Merdiveni, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Demir/Çelik Bej
    Bahçe Merdiveni, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Demir/Çelik Şeffaf
    Bahçe Merdiveni, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Demir/Çelik Mor
    +1
    Bahçe Merdiveni
    Ferforje Bahçe Kapısı, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE Rustik Evler Demir/Çelik Şeffaf
    Ferforje Bahçe Kapısı, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE Rustik Evler Demir/Çelik Bej
    Ferforje Bahçe Kapısı, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE Rustik Evler Demir/Çelik Siyah
    +1
    Ferforje Bahçe Kapısı
    Ferforje Garaj Kapısı, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE Modern Garaj / Hangar Demir/Çelik Bej
    Ferforje Garaj Kapısı, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE Akdeniz Garaj / Hangar Demir/Çelik Ahşap rengi
    Ferforje Garaj Kapısı, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE Akdeniz Garaj / Hangar Demir/Çelik Ahşap rengi
    +1
    Ferforje Garaj Kapısı
    Ferforje Fransız Korkuluk, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE Klasik Evler Demir/Çelik Siyah
    Ferforje Fransız Korkuluk, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE Klasik Evler Demir/Çelik Kırmızı
    Ferforje Fransız Korkuluk, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE Klasik Evler Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    +1
    Ferforje Fransız Korkuluk
    DUVAR ÜZERİ KORKULUK, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE Asyatik Evler Demir/Çelik Altın Sarısı
    DUVAR ÜZERİ KORKULUK, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE İskandinav Evler Demir/Çelik Turkuaz
    DUVAR ÜZERİ KORKULUK, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE Kırsal Evler Demir/Çelik Rengarenk
    +1
    DUVAR ÜZERİ KORKULUK

    Firmamızı kurarken zirveleri, Türkiye’nin ve Dünya’nın en iyisi olmayı, siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefledik. Ve yıllar boyu iş hayatında edindiğimiz tecrübeleri  REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE ile yapılandırdık.

      Sektördeki her eksiği fark ederek ve bu eksiklikleri tamamlayarak yolumuza çıktık. Hergün bir başka yeniliğe gözlerini açan Dünya’mızın bu sektörde de bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu düşündük. Ve ferforje sektöründeki tüm firmalardan farklı olarak teknolojiyi yakından takip ettik.   Müşterilerimize, siparişlerini hem referanslarımızın aracılığı ile hem de websitemiz üzerinden verebilecekleri bir imkan sunmamızın yanında, müşterilerimize, verdikleri siparişin üretim sürecinin her aşamasını online olarak istedikleri  zaman takip edebileceği CRM programını da sunduk. Son derece uygun fiyatlarımız, sektörün en iyi ustalarının oluşturduğu ekibimiz, iş güvenliğine uygun standartlardaki imalathanemizle en iyisi olmak için çalışıyoruz.   İstanbul/Ümraniye’de bulunan imalathanemizi, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve tüm müşterilerimizin isteklerini yerine getirebilmek için, daha geniş bir alana taşımak amacıyla araştırmalar yapmaktayız. Çünkü REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE ailesi olarak önceliğimiz, sizin memnuniyetinizdir.

    Hizmetler
    • Ferforje Korkuluk
    • Ferforje Balkon
    • Lazer Kesim Kapı
    • Lazer Kesim Paravan
    • Ferforje Garaj Kapısı
    • Bahçe Merdiveni
    • Sprial Merdiven
    • Yangın Merdiveni
    • Kutu Profil Merdiven
    • Sac Yanaklı Merdiven
    • Omurgalı Merdiven
    • Duvardan Destekli Merdiven
    • Çelik Çatı
    • Gizli Dere
    • Demir Doğrama İmalatı
    • Merdiven
    • demir basamak
    • Hepsini göster: 17 hizme
    Hizmet alanları
    • İnşaat
    • Demir Doğrama
    • Ferforje
    • Reklam
    Şirket ödülleri
    2015 EN İYİ MARKA ADAYI.
    Adres
    34811 İstanbul
    Türkiye
    +90-5439528494 www.reytas.com
    Yasal mülkiyet

    www.reytas.com 

    Değerlendirmeler

    REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE
    15
    5 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Ocak 2012
    Düzenle
    REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE
    8
    5 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Temmuz 2015
    Düzenle
    REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE
    30
    5 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Temmuz 2013
    Düzenle
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