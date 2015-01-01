İn-Hepe İç Mimarlık

İç mimarlık ve dekorasyon alanlarının belirleyici ve ayırt edici özellikleri

Evlerin iç mekanlarının tasarımları söz konusu olduğunda çoğunlukla birbiri ile karıştırılan ve arasında ne fark olduğu da pek anlaşılamayan iki uzmanlık alanı var: Dekoratörlük ve iç mimari.

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