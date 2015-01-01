İn-Hepe İç Mimarlık; iç mimari tasarım& mimarlık & uygulama alanında faliyet gösteren bir tasarım ofisidir. Tasarım değerlerimiz önemlidir. Müşterilerimizde aradığımız en önemli kriter bu değerlerimize önem vermeleridir.İç mimarlık kendi içinde çok disiplin gerektiren
mesleklerden biridir. Titiz düşünmek ve uygulamalarda titiz hareket etmek başarıyı kendi içinde barındırır.
İn-Hepe İç Mimarlık daima iyi tasarımı ve uygulamayı amaç edinmiştir.
- Hizmetler
- iç Mimari Tasarım
- ürün tasarımı
- Mobilya Tasarımı
- uygulama
- Tadilat
- renovasyon
- Hizmet alanları
- İç mimari tasarım + uygulama
- Türkiye – Almanya
- Adres
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Ercüment Batanay Sk. 14/A-1/257 Yenisahra
34704 İstanbul
Türkiye
+90-2164052995 in-hepe.com