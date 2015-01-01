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İn-Hepe İç Mimarlık
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 14Projeler (14) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Residential interior design, İn-Hepe İç Mimarlık İn-Hepe İç Mimarlık Modern Oturma Odası Taş Bej
    Residential interior design
    Eco Villa, İn-Hepe İç Mimarlık İn-Hepe İç Mimarlık Tropikal Havuz Demir/Çelik Ahşap rengi
    Eco Villa
    Otel Lobi, İn-Hepe İç Mimarlık İn-Hepe İç Mimarlık Ticari alanlar Masif Ahşap Kahverengi
    Otel Lobi
    Bilge Evi, İn-Hepe İç Mimarlık İn-Hepe İç Mimarlık
    Bilge Evi
    Günçe Evi Uygulama, İn-Hepe İç Mimarlık İn-Hepe İç Mimarlık Modern Oturma Odası Ahşap Gri
    Günçe Evi Uygulama, İn-Hepe İç Mimarlık İn-Hepe İç Mimarlık Merdivenler Ahşap Ahşap rengi
    Günçe Evi Uygulama
    Bilge İnox , İn-Hepe İç Mimarlık İn-Hepe İç Mimarlık Ticari alanlar Mermer
    Bilge İnox , İn-Hepe İç Mimarlık İn-Hepe İç Mimarlık Ticari alanlar
    Bilge İnox , İn-Hepe İç Mimarlık İn-Hepe İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap
    +13
    Bilge İnox
    Hepsini göster: 14 proje

    İn-Hepe İç Mimarlık; iç mimari tasarım& mimarlık & uygulama alanında faliyet gösteren bir tasarım ofisidir. Tasarım değerlerimiz önemlidir. Müşterilerimizde aradığımız en önemli kriter bu değerlerimize önem vermeleridir.İç mimarlık kendi içinde çok disiplin gerektiren

    mesleklerden biridir. Titiz düşünmek ve uygulamalarda titiz hareket etmek başarıyı kendi içinde barındırır. 

    İn-Hepe İç Mimarlık daima iyi tasarımı ve uygulamayı amaç edinmiştir.

    Hizmetler
    • iç Mimari Tasarım
    • ürün tasarımı
    • Mobilya Tasarımı
    • uygulama
    • Tadilat
    • renovasyon
    Hizmet alanları
    • İç mimari tasarım + uygulama
    • Türkiye – Almanya
    Adres
    Ercüment Batanay Sk. 14/A-1/257 Yenisahra
    34704 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164052995 in-hepe.com
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