Deco Mimarlik

21. yüzyıldaki en büyük ihtiyacımız olan

sürdürülebilir ve yaşanılabilir mekanların öneminin bilincinde olarak tasarım dünyasına DECO MİMARLIK olarak girmeye karar verdik. … Günes Dilek, Yücel Leblebici ve Vedat Kuzaytepe’nin ortak girişimleri ile tasarım ve uygulama ekibimizi çekirdek kadro olarak belirledik. … Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunları olarak bizler, 5 yıllık lisans kariyerimizin bize vermiş olduğu akademik birikim ve özgüven ile sektörün tasarım ikonlarından biri olacağımıza şüphemiz yoktur. … Misyonumuz yaşanılabilir mekanlar tasarlayarak insanları daha mutlu ve huzur dolu bir çevre ile buluşturmaktır. Bunun için gerekli olan estetik, fonksiyonel ve sürdürülebilir çözümler üreterek , tasarım dünyasına katkıda bulunacağımızdan eminiz.