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Deco Mimarlik
Mimarlar Ankara
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Projeler

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    • Özel Konut Tasarımı, Deco Mimarlik Deco Mimarlik Modern Oturma Odası
    Özel Konut Tasarımı, Deco Mimarlik Deco Mimarlik Modern Yatak Odası
    Özel Konut Tasarımı, Deco Mimarlik Deco Mimarlik Modern Oturma Odası
    +5
    Özel Konut Tasarımı

    21. yüzyıldaki en büyük ihtiyacımız olan

    sürdürülebilir ve yaşanılabilir mekanların öneminin bilincinde olarak tasarım dünyasına  DECO MİMARLIK  olarak girmeye karar verdik. … Günes Dilek, Yücel Leblebici ve Vedat Kuzaytepe’nin ortak girişimleri ile tasarım ve uygulama ekibimizi çekirdek kadro olarak belirledik. …  Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunları olarak bizler, 5 yıllık lisans kariyerimizin bize vermiş olduğu akademik birikim ve özgüven ile sektörün tasarım ikonlarından biri olacağımıza şüphemiz yoktur. …    Misyonumuz yaşanılabilir mekanlar tasarlayarak insanları daha mutlu ve huzur dolu bir çevre ile buluşturmaktır. Bunun için gerekli olan estetik, fonksiyonel ve sürdürülebilir çözümler üreterek , tasarım dünyasına katkıda bulunacağımızdan eminiz.

    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    06000 Ankara
    Türkiye
    www.decomimarlik.com
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