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ZK Design
3D Görselleştirme İstanbul
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    ZK Design

    ZKDESIGN – PROJELERE HAYAT VERIR!

    ZKDESIGN; mimari görselleştirme, iç mekan tasarımı, görsel tasarım ve sunum alanlarında profesyonel hizmet veren bir kuruluştur. Ne Yapıyoruz? ZKDESIGN; 3 boyutlu mimari görselleştirme, 3D mimari tasarım, iç mekan tasarımı, görsel tasarım ve sunum alanlarında profesyonel olarak hizmet vermektedir. Mimari görselleştirme hizmetleri dahilinde; projelerin mimari-iç mimari tasarım, 3d modelleme-görselleştirme çalışmaları ve mimari sunum paftaları hazırlanmaktadır. ZKDESIGN ayrıca 3 boyutlu modelleme, 3d ürün renderları ve görsel tasarım alanlarında da profesyonel olarak hizmet vermektedir. Projelere yönelik marka, kurumsal kimlik ve logo çalışması, katalog, broşür vb. tanıtım materyallerin hazırlanması konusunda uzmanlaşmıştır.   Tasarım Hizmetlerimiz

    -3D Mimari Modelleme-Görselleştirme -Mimari, İç Mimari Tasarım ve Görselleştirme -Projelere ait Kurumsal Kimlik, Logo Tasarımı -Proje Tanıtım Kataloğu Tasarımı   Görsel Galeri -3D Modelleme/Görselleştirme -İç Mekan Mimari Modelleme/Görselleştirme -Dış Mekan Mimari Modelleme/Görselleştirme

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    34000 İstanbul
    Türkiye
    zkdesign.com.tr
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