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GENT İÇ MİMARLIK
İç Mimarlar İstanbul
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    • KONUT PROJESİ, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Pencere & Kapılar
    KONUT PROJESİ, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Banyo
    KONUT PROJESİ, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Çalışma Odası
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    KONUT PROJESİ
    ÇBS STANDI, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    ÇBS STANDI, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    ÇBS STANDI, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    +3
    ÇBS STANDI
    AİRPORT ALIŞVERİŞ MERKEZİ, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    AİRPORT ALIŞVERİŞ MERKEZİ, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    AİRPORT ALIŞVERİŞ MERKEZİ, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
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    AİRPORT ALIŞVERİŞ MERKEZİ
    HARBİYE MUTFAK PROJ., GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Mutfak
    HARBİYE MUTFAK PROJ., GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Mutfak
    HARBİYE MUTFAK PROJ., GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Mutfak
    HARBİYE MUTFAK PROJ.
    SARIYER KONUT PROJESİ, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Banyo
    SARIYER KONUT PROJESİ, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Banyo
    SARIYER KONUT PROJESİ, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Banyo
    +9
    SARIYER KONUT PROJESİ
    SİMİDİN TADI, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    SİMİDİN TADI, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    SİMİDİN TADI, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    +8
    SİMİDİN TADI
    Hepsini göster: 14 proje

    GENT İÇ MİMARLIK İÇ MİMARİ PROJE, TASARIM VE UYGULAMA ALANINDA DOĞRUDAN HİZMET VERMEKTEDİR. TASARIMLARINDA SİZLERİN ZEVK VE İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLMEK ESAS ALINMIŞTIR.

    Hizmetler
    • İÇMİMARİ PROJE
    • KONSEPT TASARIMI
    • Proje Yönetimi
    • İÇ MİMARİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
    Hizmet alanları
    • KONUT
    • OFİS
    • ALIŞVERİŞ MERKEZİ
    • OTEL
    • RETAURANT
    • OKUL
    • HASTANE
    • fuar
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    ESENTEPE MAH. KOREŞEHİTLERİ CAD. YEGANE APARTMANI NO:7 KAT 1 DAİRE 3A ZİNCİRLİKUYU
    34394 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122672491 www.genticmimarlik.com
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