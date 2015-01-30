Baykar Yapı Taahhüt

40 Yılı aşkın süredir firmamız her türlü yapı alanında ve ordu inşaat sektöründe kaba inşaat , ince inşaat , altyapı , üstyapı , peyzaj , resmi ve özel inşaat işlerindeki tecrübelerimizi birleştirerek , genç ve dinamik kadromuzla yola devam ediyoruz. Firmamız yüksek iş deneyimi , tecrübe ve projelerindeki hassas tutumu sayesinde, bölgenin lider kuruluşu haline gelirken en büyük referansımız müşterilerimiz olmuştur.