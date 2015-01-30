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Baykar Yapı Taahhüt
İnşaat Şirketleri Ordu
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Fatsa Gençlik Merkezi, Baykar Yapı Taahhüt Baykar Yapı Taahhüt
    Fatsa Gençlik Merkezi, Baykar Yapı Taahhüt Baykar Yapı Taahhüt
    Fatsa Gençlik Merkezi, Baykar Yapı Taahhüt Baykar Yapı Taahhüt
    Fatsa Gençlik Merkezi
    Fatsa İmam Hatip Lisesi, Baykar Yapı Taahhüt Baykar Yapı Taahhüt
    Fatsa İmam Hatip Lisesi, Baykar Yapı Taahhüt Baykar Yapı Taahhüt
    Fatsa İmam Hatip Lisesi, Baykar Yapı Taahhüt Baykar Yapı Taahhüt
    Fatsa İmam Hatip Lisesi

    40 Yılı aşkın süredir firmamız her türlü yapı alanında ve ordu inşaat sektöründe kaba inşaat , ince inşaat , altyapı , üstyapı , peyzaj ,  resmi ve özel inşaat işlerindeki tecrübelerimizi birleştirerek , genç ve dinamik kadromuzla yola devam ediyoruz. Firmamız yüksek iş deneyimi , tecrübe ve projelerindeki hassas tutumu sayesinde, bölgenin lider kuruluşu haline gelirken en büyük referansımız müşterilerimiz olmuştur.

    Hizmet alanları
    • ORDU İNŞAAT
    • ORDU İNŞAAT FİRMALARI
    • ORDU İNSAAT
    • ORDU BAYKAR YAPI
    • ORDU KENTSEL DÖNÜŞÜM
    • ordu mobilya
    • ORDU HAFRİYAT
    • ordu yalıtım
    • ordu mantolama
    • ordu iç mimar
    • caner bayrak
    • ordu proje
    • ordu bina yıkımı
    • giresun inşaat
    • karadeniz inşaat
    • cemal bayrak
    • Hepsini göster: 16 hizmet alanı
    Adres
    52200 Ordu
    Türkiye
    www.baykaryapiordu.com
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