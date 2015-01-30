Baykar Yapı Taahhüt

40 Yılı aşkın süredir firmamız her türlü yapı alanında ve ordu inşaat sektöründe kaba inşaat , ince inşaat , altyapı , üstyapı , peyzaj , resmi ve özel inşaat işlerindeki tecrübelerimizi birleştirerek , genç ve dinamik kadromuzla yola devam ediyoruz. Firmamız yüksek iş deneyimi , tecrübe ve projelerindeki hassas tutumu sayesinde, bölgenin lider kuruluşu haline gelirken en büyük referansımız müşterilerimiz olmuştur.
- Hizmet alanları
- ORDU İNŞAAT
- ORDU İNŞAAT FİRMALARI
- ORDU İNSAAT
- ORDU BAYKAR YAPI
- ORDU KENTSEL DÖNÜŞÜM
- ordu mobilya
- ORDU HAFRİYAT
- ordu yalıtım
- ordu mantolama
- ordu iç mimar
- caner bayrak
- ordu proje
- ordu bina yıkımı
- giresun inşaat
- karadeniz inşaat
- cemal bayrak
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- Adres
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52200 Ordu
Türkiye
www.baykaryapiordu.com