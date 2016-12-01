GO Design İç Mimarlık

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Tüm yatak odası ve giyinme odası dekorasyonları için gardırop modelleri hayati öneme sahipir. Bir gardırop tasarımının; fonksiyonel, kullanışlı ve modern olması yatak odası veya giyinme odasının kusursuz bir şekilde dekore edilmes…
Banyo dekorasyonları her zaman özel olan dekorasyonlardır. Banyo mobilyalarından, banyo içinde yer alacak renklere kadar her detay kişiye özel bir şekilde seçilmelidir.
Yatak odası ve giyinme odası dekorasyonlarında en önemli nokta elbise dolaplarının fonksiyonel özelliklere sahip olacak şekilde tasarlanması ve oda içinde geniş alan bırakılmasıdır.