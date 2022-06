Tayba Mermer Ltd.

2007 yılında Ankara’da kurulmuş, hobilerini meslek haline getirmiş bir aile şirketidir . Cephe kaplamasında kullanılan taş mozaikleri üretici firmasıdır. Doğal taşlarla yapacağınız özgün mekan tasarımlarınız için fileli taş mozaikler üretmektedir.

Fileli doğal taşlar; Otel, kafe, mağaza, iş erkezleri, restoran, vitrin, sahne, bar, spa, showroom, ofis, villa, konut, lcd tv arkası, şömine, yatak odası duvarı,ofis dizaynı, balkon alınlıkları, havuz kenarları ve taşıyıcı kolonların süslemesi gibi alanlarda sıkça kullanılmaktadır.

Her şeyin sanal olduğu bir çağda yaşıyoruz .

Estetik, detaylarda gizlidir.

Tüm insanlık tarihinde, taşsız bir yapı düşünülmemiştir.

Çünkü taş, yapıyı yaşayan bir nesneye dönüştürür.

Yapının hak ettiği asaleti verir.

Bu asalet ve duruş ; doğal, sessiz ve derinden olur, yani bağırmaz hissettirir.

Dokunma isteği uyandıran taşlar…

Sadece göze değil, ruhlara hitabeden ve harekete geçiren, Sadece benim için var dedirten !

Ayrıntılar, sizi diğerlerinden ayrı kılan nüanslar

Kıskandıran ,"benim de olmalı" fikirli ilkleri yaşatan

Deja vu "bu anı daha önce yaşamıştım" zamanları ;

Her gördüğünüzde,yeniden,şaşırtıcı mekanların vazgeçilmez bir parçası.

Doğal taşlar, tasarımlarınızda cephelerinize sade, şık ve olgun bir sıcaklık verir. Taş görünümlü (yapay taş) diğer malzemeleri değil, gerçek doğal taş kullanmanın getirdiği ( ruhsal-görsel-tensel ) avantajları siz de yakalayın. Çünkü hiçbir şey gerçeğin yerini tutamaz.

İşte , bu duygularla harekete geçen TAYBA MERMER, her parçası ayrı özenle hazırlanmış , her renk ve her çeşit doğal taş'ı yeniden düzenleyerek , evlerinizi, yaşayan bir mekan haline getirmeyi hedeflemektedir.