현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Tayba Mermer
Karo, Taş & Tezgâhlar Ankara, Türkiye
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Tv ünitesi arkası doğal taşlarla dekorasyon, Tayba Mermer Tayba Mermer Duvar & ZeminDuvar Süsleri Taş Metalik/Gümüş
    Tv ünitesi arkası doğal taşlarla dekorasyon
    Tv ünitesi duvarı tas dekorasyonu, Tayba Mermer Tayba Mermer Ticari alanlar Taş Siyah
    Tv ünitesi duvarı tas dekorasyonu
    Yaşam odası duvarı taş kaplama, Tayba Mermer Tayba Mermer Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Taş Beyaz
    Yaşam odası duvarı taş kaplama

    Tayba Mermer Ltd.

    2007 yılında Ankara’da kurulmuş, hobilerini meslek haline getirmiş bir aile şirketidir . Cephe kaplamasında kullanılan taş mozaikleri üretici firmasıdır. Doğal taşlarla yapacağınız özgün mekan tasarımlarınız için fileli taş mozaikler üretmektedir.       

    Fileli doğal taşlar; Otel, kafe, mağaza, iş erkezleri, restoran, vitrin, sahne, bar, spa, showroom, ofis, villa, konut, lcd tv arkası, şömine, yatak odası duvarı,ofis dizaynı, balkon alınlıkları, havuz kenarları ve taşıyıcı kolonların süslemesi gibi alanlarda sıkça kullanılmaktadır.          

    Her şeyin sanal olduğu bir çağda yaşıyoruz .   

    Estetik, detaylarda gizlidir.         

    Tüm insanlık tarihinde, taşsız bir yapı düşünülmemiştir.        

    Çünkü taş, yapıyı yaşayan bir nesneye dönüştürür.        

    Yapının hak ettiği asaleti verir.        

    Bu asalet ve duruş ; doğal, sessiz ve derinden olur, yani bağırmaz hissettirir.     

    Dokunma isteği uyandıran taşlar… 

    Sadece göze değil, ruhlara hitabeden ve harekete geçiren, Sadece benim için var dedirten !   

    Ayrıntılar, sizi diğerlerinden ayrı kılan nüanslar 

    Kıskandıran ,"benim de olmalı" fikirli ilkleri yaşatan   

    Deja vu "bu anı daha önce yaşamıştım" zamanları ; 

    Her gördüğünüzde,yeniden,şaşırtıcı mekanların vazgeçilmez bir parçası.     

    Doğal taşlar, tasarımlarınızda cephelerinize sade, şık ve olgun bir sıcaklık verir. Taş görünümlü (yapay taş) diğer malzemeleri değil, gerçek doğal taş kullanmanın getirdiği ( ruhsal-görsel-tensel ) avantajları siz de yakalayın. Çünkü hiçbir şey gerçeğin yerini tutamaz.   

    İşte , bu duygularla harekete geçen TAYBA MERMER, her parçası ayrı özenle hazırlanmış , her renk ve her çeşit doğal taş'ı yeniden düzenleyerek , evlerinizi,  yaşayan bir mekan haline getirmeyi hedeflemektedir.

    Hizmetler
    Doğal taşlardan fileli mozaik karoların üretimi.
    Hizmet alanları
    • Doğal taşlardan fileli mozaik karoların üretimi.
    • Ankara, Türkiye
    Şirket ödülleri
    -
    Adres
    Sanayi caddesi Temelli- Sincan- Ankara
    Temelli Ankara, Türkiye
    Türkiye
    +90-3126465138 www.duvardekorasyonu.com
    Yasal mülkiyet

    -

      Add SEO element