Tayba Mermer Ltd.
2007 yılında Ankara’da kurulmuş, hobilerini meslek haline getirmiş bir aile şirketidir . Cephe kaplamasında kullanılan taş mozaikleri üretici firmasıdır. Doğal taşlarla yapacağınız özgün mekan tasarımlarınız için fileli taş mozaikler üretmektedir.
Fileli doğal taşlar; Otel, kafe, mağaza, iş erkezleri, restoran, vitrin, sahne, bar, spa, showroom, ofis, villa, konut, lcd tv arkası, şömine, yatak odası duvarı,ofis dizaynı, balkon alınlıkları, havuz kenarları ve taşıyıcı kolonların süslemesi gibi alanlarda sıkça kullanılmaktadır.
Her şeyin sanal olduğu bir çağda yaşıyoruz .
Estetik, detaylarda gizlidir.
Tüm insanlık tarihinde, taşsız bir yapı düşünülmemiştir.
Çünkü taş, yapıyı yaşayan bir nesneye dönüştürür.
Yapının hak ettiği asaleti verir.
Bu asalet ve duruş ; doğal, sessiz ve derinden olur, yani bağırmaz hissettirir.
Dokunma isteği uyandıran taşlar…
Sadece göze değil, ruhlara hitabeden ve harekete geçiren, Sadece benim için var dedirten !
Ayrıntılar, sizi diğerlerinden ayrı kılan nüanslar
Kıskandıran ,"benim de olmalı" fikirli ilkleri yaşatan
Deja vu "bu anı daha önce yaşamıştım" zamanları ;
Her gördüğünüzde,yeniden,şaşırtıcı mekanların vazgeçilmez bir parçası.
Doğal taşlar, tasarımlarınızda cephelerinize sade, şık ve olgun bir sıcaklık verir. Taş görünümlü (yapay taş) diğer malzemeleri değil, gerçek doğal taş kullanmanın getirdiği ( ruhsal-görsel-tensel ) avantajları siz de yakalayın. Çünkü hiçbir şey gerçeğin yerini tutamaz.
İşte , bu duygularla harekete geçen TAYBA MERMER, her parçası ayrı özenle hazırlanmış , her renk ve her çeşit doğal taş'ı yeniden düzenleyerek , evlerinizi, yaşayan bir mekan haline getirmeyi hedeflemektedir.
- Hizmetler
- Doğal taşlardan fileli mozaik karoların üretimi.
- Hizmet alanları
- Doğal taşlardan fileli mozaik karoların üretimi.
- Ankara, Türkiye
- Şirket ödülleri
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- Adres
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Sanayi caddesi Temelli- Sincan- Ankara
Temelli Ankara, Türkiye
Türkiye
+90-3126465138 www.duvardekorasyonu.com
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