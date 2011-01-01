Murat Aksel Architecture

MAA & design 2011 yılında Türkiye'de kurulmuş, genç mimar ve iç mimarlardan oluşan bir tasarım stüdyosudur. Faaliyetlerine Türkiye ve Almanya'da devam eden MAA & design şu anda Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı projelerde yer almaktadır.

Tasarım Felsefemiz..

Düşüncelerimizi ve eskizlerimizi , fiziksel ve somut bir alana dökmek her zaman bizim için ilk günkü gibi heyecan verici bir duygu oluşturuyor.

MAA studyosunun kurulmasının temel nedenlerinden biri, inanılmaz şekilde müthiş tasarımların göz korkutucu değil, ulaşılabilir olduğuna inanmamızdır. Tüm süreci keyifli hale getirmek için çalışıyoruz. Deneyim derinliğimiz, yeryüzündeki hassasiyetlerimiz ve kolay kurulan ikili ilişkilerimiz bunu mümkün kılıyor.

Her proje içerisinde kendi hikayesini taşıyor. Ortaya koyduğumuz eserleri, yüksek kalitede işçilik , el yapımı ürünler , özel mobilyalar, aydınlatma ve donanım elemanlarını en son teknoloji ile bütünleştiriyoruz .Yapmış olduğumuz her projede detaylara önem veriyoruz.

Ahşap, metal, taş gibi zamansız malzemelerle süslenmiş hacimli, düzlem ve çizgi kombinasyonlarını kullanarak hem kaynaklara hemde iklime saygı duyan , çevre bilinci taşıyan projeleri ön görüyoruz.

Vizyonumuz , mimarlık ve tasarım yolunda Dünya'ya bir çok proje ile ilham olabilmek.