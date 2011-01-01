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Murat Aksel Architecture
İç Mimarlar Tokat
Genel Bakış 22Projeler (22) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
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    • MODERN HOUSE / TOKAT, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Oturma Odası Beton Beyaz
    MODERN HOUSE / TOKAT, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap Gri
    MODERN HOUSE / TOKAT, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    +13
    MODERN HOUSE / TOKAT
    Modern House / Frankfurt, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    Modern House / Frankfurt, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Oturma Odası Beton Beyaz
    Modern House / Frankfurt, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Mutfak üniteleri Beton Beyaz
    +4
    Modern House / Frankfurt
    House of Sweden / / Bathroom, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Banyo Mermer Yeşil
    House of Sweden / / Bathroom, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Banyo Mermer Yeşil
    House of Sweden / / Bathroom, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Banyo Mermer Yeşil
    +3
    House of Sweden / / Bathroom
    Modern Villa, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Villa Ahşap Ahşap rengi
    Modern Villa, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Villa Ahşap Ahşap rengi
    Modern Villa, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Villa Ahşap Ahşap rengi
    +14
    Modern Villa
    Modern house, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Yatak Odası Mermer Ahşap rengi
    Modern house, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Kış Bahçesi Ahşap Beyaz
    Modern house, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Kış Bahçesi Beton Bej
    +14
    Modern house
    RESTORANT & CAFE, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    RESTORANT & CAFE, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    RESTORANT & CAFE, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture İç Dekorasyon Ahşap Gri
    +5
    RESTORANT & CAFE
    Hepsini göster: 22 proje

    MAA & design 2011 yılında Türkiye'de kurulmuş, genç mimar ve iç mimarlardan oluşan bir tasarım stüdyosudur. Faaliyetlerine Türkiye ve Almanya'da devam eden  MAA & design şu anda Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı projelerde yer almaktadır.

             Tasarım Felsefemiz..

        Düşüncelerimizi  ve  eskizlerimizi ,  fiziksel ve somut bir alana dökmek her zaman bizim için ilk günkü gibi heyecan verici bir duygu oluşturuyor.

        MAA studyosunun kurulmasının temel nedenlerinden biri, inanılmaz şekilde müthiş tasarımların göz korkutucu değil, ulaşılabilir olduğuna inanmamızdır. Tüm süreci keyifli hale getirmek için çalışıyoruz. Deneyim derinliğimiz, yeryüzündeki hassasiyetlerimiz ve kolay kurulan ikili ilişkilerimiz bunu mümkün kılıyor.

        Her proje içerisinde kendi hikayesini taşıyor. Ortaya koyduğumuz eserleri, yüksek kalitede işçilik , el yapımı ürünler , özel mobilyalar, aydınlatma ve donanım elemanlarını en son teknoloji ile bütünleştiriyoruz .Yapmış olduğumuz her projede detaylara önem veriyoruz.

       Ahşap, metal, taş gibi zamansız malzemelerle süslenmiş hacimli, düzlem ve çizgi kombinasyonlarını kullanarak hem kaynaklara hemde iklime saygı duyan , çevre bilinci taşıyan projeleri ön görüyoruz.

        Vizyonumuz , mimarlık ve tasarım yolunda Dünya'ya bir çok proje ile ilham olabilmek.

    Hizmetler
    • İç mimari proje desteği
    • yapılan iç mimari projenin anahtar teslim uygulaması
    Hizmet alanları
    TÜRKİYE & ALMANYA
    Adres
    G.o.p bulvarı Taşhan 2.kat no:102
    60000 Tokat
    Türkiye
    +90-5354459295 www.murataksel.com

    Değerlendirmeler

    thedropgun
    Magnifique!
    6 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Ekim 2015
    Düzenle
    Alpay Bülbül
    Eğitim ve iş tecrübesini müşterisininde hayal gücüyle harmanlayıp ortaya mükemmeli koyan mimarlık ofisidir.
    3 yıldan fazla önce
    ARİF AL
    İşinde uzman iş takibi ve mimari çizim konusunda oldukça memnun kaldığımızı söyleyebilirim emsallerine göre kesinlikle açık ara farkla önde Başarılar..
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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